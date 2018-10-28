Toklu: 'Cumhuriyet'i koruyalım'

ADALET ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Teşkilatı Başkanı Mustafa Toklu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz' sözleri ile açıklamasına başlayan Başkan Toklu, “Cumhuriyetimizin ilanın 95. yılını kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Kurtuluş Savaşı’nın ardından Türk milleti olarak tüm dünyaya örnek olacak bir mücadele ile ülkemizin temellerini attık. Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği hedefle milletimizin tarihi boyunca en önemli dönüm noktalarından birisi olarak 95 yıl önce cumhuriyeti ilan ettik. Türk milletini bir arada tutan en önemli unsurların başında gelen Cumhuriyet kazanımını 95 yıl boyunca koruduk ve korumaya devam edeceğiz. Dünyada hak ve adaletten yoksun olan milletlerin yaşamaları hiçbir zaman mümkün olmamıştır. Cumhuriyet sayesinde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her biri ülke yönetiminde söz sahibi olmuş ve tüm haklarından yararlanma fırsatı bulmuştur. Bu noktada Türk gençliğine düşen çok önemli bir görev vardır. Cumhuriyet ışığında ülkemizin bütünlüğünü iç ve dış tehditlere karşı var gücümüzle korumalıyız.

Bu düşüncelerle Cumhuriyeti bizlere miras bırakan; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi minnet ve saygıyla anıyor, Türk milletinin Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.