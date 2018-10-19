Toklu: CHP’nin iç işlerine karışmayız

BÜYÜKŞEHİR'İN yaptığı programları yerinde incelediklerini söyleyen Toklu, “Ardından turizmcilerle bir araya geldik. Bir takım taziye ziyaretlerinden sonra akşam da muhtarlarımızla buluştuk. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in Alanya'ya vermiş olduğu önem zaten yatırımlarla ortada. Bu süreçte de gelip yatırımları inceleyerek bizleri bir kez daha mutlu etti. Turizmcilerle sezon sonrası genel bir değerlendirme toplantısı yaptık. Önümüzdeki sezonla ilgili turizmcilerin taleplerini dinleyerek hem Büyükşehir nezdinde yapılması gerekenler, hem de önümüzdeki sezon yerel ölçekte nasıl daha iyi hale getirilebilir, bununla ilgili bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.

‘ŞAHİN’LE HENÜZ GÖRÜŞMEDİK’

Son günlerde adı Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı olacağı şeklinde anılan Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin ile ilgili yöneltilen soruyu da yanıtlayan Toklu, “Biz de bu süreci gazetelerden, televizyonlardan takip ediyoruz. Bu CHP’nin parti içi vereceği bir karardır. Biz başka siyasi partilerin iç işlerine müdahil olmuyor ve bununla ilgili yorum yapmayı çok da doğru bulmuyoruz. ALTSO Başkanı Mehmet Şahin’le sürekli görüşüyoruz, Alanya'nın sorunları hakkında fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu süreçle ilgili onun ne düşündüğünü açıkçası bir araya gelip de yüz yüze konuşma fırsatımız olmadı” diye konuştu.