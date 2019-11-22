Toklu bölge halkının sorunlarını dinledi

ADALET ve Kalkınma Partisi Alanya İlçe Teşkilatı’nda Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak bölgesini yakından ilgilendiren çalışmaların yapılacağı bir toplantı gerçekleştirildi. Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun yanı sıra Alanya Sulama Birliği heyeti, Kestel, Mahmutlar ve Kargıcak Mahallelerinin muhtarlarının da katıldığı toplantıyı değerlendiren Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, “Alanya Sulama Birliği heyetimiz ve Kestel-Mahmutlar-Kargıcak bölgesinden muhtarlarımız ile birlikte bölgede yapılabilecek iyileştirmeler ve tarımsal alan düzenlemeleri üzerine toplantımızı ilçe teşkilatımızda gerçekleştirdik. Bu bölgelerde yaşanan tarımsal alan ve sulamadan kaynaklı sorunların çözümü yapılması gereken çalışmalarla ilgili muhtarlarımız ve vatandaşlarımızın bizlere ilettiği talepleri sulama birliği yetkililerine ilettik. Yaşanan sıkıntıların en kısa sürede düzeltilmesi noktasında Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak takibimizi ve çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.