Toklu belediye başkanı kriterini açıkladı

AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu, Ankara'daki 3 gün süren 1. İlçe Başkanları Toplantısına katıldı.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu Ankara’da AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen 1. Ana Kademe İlçe Başkanları Toplantısına katıldı. 3 gün süren toplantının ikinci gününde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'da toplantıya katılarak ilçe başkanlarına seslendi.

Önümüzdeki Mart ayında yapılması planlanan yerel seçimlerle ilgili ilçe başkanlarının bilgilendirildiği toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

'GÖNÜLDEN TEŞEKKÜR EDİYORUM'

"Kıymetli yol ve dava arkadaşlarım, aziz kardeşlerim sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum. Bu hafta istişare toplantılarımızı yapıyoruz. AK Parti İlçe Başkanları Birinci İstişare Toplantısı vesilesiyle sizlerle beraber olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Hafta sonu milletvekillerimizle istişare toplantısını Kızılcahamam'da yapacağız. Daha sonra yine ilçe başkanlarımızla ikinci grubu gerçekleştireceğiz. Ülkemizin dört bir yanında AK Parti davasını omuzlayan ülkesi milleti ve istikbali için koşturan siz kıymetli kardeşlerimin her birine gönülden teşekkür ediyorum.

'DETAYLI SUNUMLAR YAPILDI'

Dün başlayan bugün sona eren toplantımızda Türkiye'nin farklı köşelerinden 518 ilçe başkanımız 40 il teşkilat başkanımızı Ankara'da misafir ettik. 2 gün boyunca hem genel merkez yöneticilerimiz hem de ilgili bakan arkadaşlarımız tarafından gündemdeki konulara dair detaylı sunumlar yapıldı veya yapılacak. Sandık esaslı çalışmadan AK Parti'nin gelecek vizyonuna belediyecilik anlayışımızdan sosyal medya kullanımına kadar geniş bir yelpazede istişareler gerçekleştirildi.

'İLÇE TEŞKİLATLARINA DÜŞEN GÖREVLER...'

Toplantımızda 2019 mahalli idareler seçimleri öncesinde kendimizi ve teşkilatımızı bu önemli maratona hazırlamak için ihtiyacımız olan hususlara dair verimli fikir teatileri olduğuna inanıyorum. Bu toplantı vesilesiyle önümüzdeki sürecin hassasiyetinin ve bu süreçte ilçe teşkilatlarımıza düşen sorumlulukların en doğru şekilde anlaşıldığını düşünüyorum."

TOKLU'DAN AÇIKLAMA

Toplantıya katılan AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mimar Mustafa Toklu toplantıyı değerlendirdi. Oldukça verimli bir toplantı olduğunu belirten Başkan Toklu, "3 günlük yapmış olduğumuz toplantılarda yerel seçimler hakkında kademelerimiz ve sivil toplum örgütlerimiz ile istişare etme fırsatı bulduk. Önümüzde 2019 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler var. Geçtiğimiz günlerde başladığımız seçim çalışmalarımız artık iyice hızlanmış durumda. Alanya Belediye Başkanlığı için aday adayı olacak isimler arasından adayımızı belirleyeceğiz. Tabi adayımızı belirlemedeki en büyük kriterlerimiz liyakat sahibi olması, tecrübeli olması ve adaletli bir şeklide şehri yönetebilir olmasıdır. Bu kavramlar bizim için çok önemli. Toplumla barışık, toplumun içerisinde, tabana hizmet edebilecek, onlarla iç içe olan ve her kesimin sorunlarına çözüm üretebilecek vizyoner bir belediye başkan adayı açıklayacağız. Adayımızın partimizi en iyi şekilde temsil etmesi için çalışacağız." diye konuştu.