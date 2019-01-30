Toklu: 'Başkan Yücel'e oy isteyeceğiz'

GEÇTİĞİMİZ Pazar günü Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın Antalya merkez ve ilçe adaylarını açıklamıştı. Antalya'nın 19 ilçesinden 15'inde kendi adayını çıkaran Ak Parti, 4 ilçeyi de Cumhur İttifakı kapsamında MHP’ye bırakmıştı. Alanya'da aday çıkarmayan Ak Parti, MHP'nin adayı Adem Murat Yücel ile seçime girecek. Aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın pazara kadar değil de mezara kadar olduğunu belirterek partililere, "oyları verirken acaba diye sormak yok" diyerek Yücel'e partililerden tam destek istemişti.

‘SEÇİM ÇALIŞMALARINA BAŞLIYORUZ’

Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu, ittifakın menfaati ve devamlılığı için kendilerine verilen her göreve harfiyen uyacaklarını söyledi. Ak Parti İlçe Teşkilatı olarak Büyükşehir’de Menderes Türel'e, Alanya'da ise Başkan Yücel'e oy isteyeceklerini belirten Toklu, "Cumhurbaşkanımızın Antalya adayları tanıtım toplantısında net olarak belirttiği gibi, Cumhur İttifakı günü kurtarma için değil, devletin ve milletin bekası için uzun soluklu olarak kurulmuş bir ittifaktır. Bu ittifakın menfaati ve devamlılığı adına genel başkanımız tarafından bizlere verilen edilen her göreve harfi harfine uymak ve gereğini yapmak boynumuzun borcu ve parti geleneğimizin bir gereğidir. Bu bağlamda Ak Parti Alanya İlçe Teşkilatı olarak sahada Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı için Sayın Menderes Türel’e, Alanya’da Belediye Başkanlığı için de Sayın Adem Murat Yücel’e oy isteyeceğiz. Yeri gelecek, birlikte yapacağımız çalışmalar olacak, yeri gelecek birbirimizden ayrı çalışmalar yapacağız. Ancak sonuçta hedeflenen amaç Cumhur İttifakı’nın zaferi olacaktır” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2019, 15:59