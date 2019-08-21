Toklu: 'Alanya'nın sorunlarını el ele çözelim'

ALANYA'DA merkez odaklı çalışmalara hemen başlayacaklarını belirten Ak Parti Alanya İlçe Başkanı Mustafa Toklu "Hedefimiz Alanya’nın ihtiyaçlarını gidermek, Alanya’nın geleceği ile ilgili plan ve projeleri hem Ankara nezdinde, hem de yerel anlamda çözmek" dedi.

BÖCEK'E DE ÇAĞRI

ALANYA'NIN öncelikli sorunlarının hemen çözümü için Alanya, Antalya ve Ankara'da siyasi parti gözetmeksizin temaslarda bulunacaklarını söyleyen Toklu "Alanya'nın menfaatleri için, CHP'li Antalya BŞB Başkanı Sayın Muhittin Böcek'in de hizmet atağı başlatmasını bekliyoruz" dedi.

AK PARTİ'NİN NOT DEFTERİ

. İnsanların nefes alabileceği yeşil alanlar az.

. Alanya'da yeni sosyal alanlara ihtiyaç var.

. Otopark, yol gibi ulaşım sıkıntıları çözülmeli.

. Alanya'da yeni kent meydanlarına ihtiyaç var.

. Alanya sahillerinin düzenlenmesi için çalışma şart.

. Alanya'da 'Kent Estetiği' komisyonları kurulmalı.

. Üniversite öğrencilerinin ulaşımı rahatlatılmalı.

. ALKÜ Alanya EA Hastanesi şartlarının iyileştirilmesi.

. Yeni Alanya Çevreyolu yapımının hızlandırılması.

. Alanya-Antalya arası D400 Karayolu'ndaki yoğunluğa ilişkin çözümler.

. Alanya-Antalya arası otoban ve hızlı tren projeleri ile ilgili girişimler.