Toklu Alanya için Ankara'da! Rektör Kalan’la Çavuşoğlu’nu ziyaret etti
Alanya’da önümüzdeki haftadan itibaren saha çalışmalarına başlayarak 102 mahallenin tamamından yeni üye kayıtları yapmak için düğmeye basan Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Alanya’nın sorunlarını içeren bir dosya ile Ankara’ya gitti.
POLİTİKA 23.10.2019, 15:02
ALPER KUTAY
ALAADDİN Keykubat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ekrem Kalan’la birlikte sabah saatlerinde Ankara’ya giden Toklu ile Kalan’ın ilk durağı, Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun makamı oldu. Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nin (ALKÜ) isim babası ve kurulmasında en büyük pay sahibi olan Bakan Çavuşoğlu’nu ziyaret eden Toklu ve Kalan’ın, ALKÜ’nün yeni dönem hedeflerini aktardıkları öğrenildi. Ziyaretin ardından Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu’nun, Alanya’nın sorunları için bazı resmi görüşmelerde bulunacağı da gelen haberler arasında.
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