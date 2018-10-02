Toklu Ak Parti kampında: Gündemde yerel seçim var

1 EKİM'DE başlayan ve bugün sona erecek olan kampta yerel seçimlerde izlenecek yol haritası şekillendirildi. Öte yandan, bu hafta sonu Kızılcahamam’da toplanacak Ak Parti kampında yerel seçim hazırlıkları daha geniş kapsamlı ele alınacak. Kampın açılışını ise Başkan Erdoğan yapacak. Ak Parti, 5-7 Ekim tarihlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında Ankara Kızılcahamam’da kampa girecek. Kampta, yerel seçimlerle ilgili izlenecek olan strateji temel başlık olacak. Erdoğan’ın başkanlığında yapılacak istişare toplantısında yerel seçimlerle ilgili izlenecek strateji üzerinde değerlendirmeler yapılacak.

ANKETLER GÜNDEME ALINACAK

Yerel seçimlerde aday belirleme çalışmaları kapsamında yapılan son anketler de toplantıda değerlendirilecek. Anketlerde öne çıkan isimler ele alınacak. Bu kapsamda kampta Ak Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı’nın yerel seçimlerle ilgili sunum yapması bekleniyor. Sunumda kentlerde yapılan çalışmalarla ilgili de bilgilendirme yapılacak. Daha önceki yerel seçimlerde kıl payı kaybedilen veya kayyum atanan belediyelerle ilgili değerlendirmelerinde yapılması planlanıyor. Kampta yine ittifak konusu da ele alınacak. Kampta, döviz kurundaki hareketlilik ile alınan ve alınacak tedbirlerle ilgili de bilgilendirme yapılması bekleniyor. Kur üzerinden Türkiye’ye yönelik saldırıların etkisiz kılınması için atılacak adımlar da tek tek değerlendirilecek.