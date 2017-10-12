Toklu ailesinin 'Erdoğan' anısı

Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu, geçen hafta yapılan ve üç gün süren Afyon'daki AKP kampına katıldı. Toklu, kampa eşi Sultan Toklu ve oğlu Zeki Eren'le birlikte gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kampta Toklu, ailesini Erdoğan'la tanıştırdı ve fotoğraf çektirdi. Toklu, sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafı paylaşarak, "Ve Zeki Eren reisle tanışır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AKP'nin Genel Başkanı, kıymetli eşi Emine Hanım ve ailem ile güzel bir anı" notunu düştü.