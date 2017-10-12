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Toklu ailesinin 'Erdoğan' anısı

AKP Alanya İlçe Başkanlığı için adı geçen Mustafa Toklu, ailesini Afyon Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la tanıştırdı

Toklu ailesinin 'Erdoğan' anısı

AKP Alanya İlçe Başkanlığı için adı geçen Mustafa Toklu, ailesini Afyon Kampı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la tanıştırdı

12 Ekim 2017 Perşembe 18:17
Toklu ailesinin 'Erdoğan' anısı
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Haber: Alper KUTAY

ADALET ve Kalkınma Partisi (AKP) Alanya İlçe Başkanlığı için adı geçen isimlerden biri olan Genel Merkez Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Mimar Mustafa Toklu, geçen hafta yapılan ve üç gün süren Afyon'daki AKP kampına katıldı. Toklu, kampa eşi Sultan Toklu ve oğlu Zeki Eren'le birlikte gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı kampta Toklu, ailesini Erdoğan'la tanıştırdı ve fotoğraf çektirdi. Toklu, sosyal medya hesaplarından bu fotoğrafı paylaşarak, "Ve Zeki Eren reisle tanışır. Sayın Cumhurbaşkanımız ve AKP'nin Genel Başkanı, kıymetli eşi Emine Hanım ve ailem ile güzel bir anı" notunu düştü.

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