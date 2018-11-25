Toklu 7/24 sahada

ADALET ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayları geçen cumartesi İstanbul’da ilan etti. MHP ile olası ittifak senaryoları sonrası Erdoğan’ın Alanya’dan aday çıkarıp çıkarmayacağı merak konusu olurken, gözler Salı günü MHP ile yapılacak ittifak görüşmelerine çevrildi. Ak Parti ile MHP arasında başlayan yerelde ittifak görüşmelerinden nasıl bir sonuç çıkacağı bilinmezken, Alanya adayı olarak mevcut başkan Adem Murat Yücel’i geçen hafta 30 il ve ilçeyle birlikte açıklayan MHP Genel Merkezi’nin, Ak Parti’den Alanya’dan aday çıkarmamasını ve MHP’li Yücel’e destek isteyeceği iddia ediliyor.

TOKLU ZİYARETLERİNİ SÜRDÜRÜYOR

Ak Parti’nin bu teklifi kabul etmesi halinde Alanya’dan aday çıkarmayacağı, ancak başta başkan yardımcılıkları olmak üzere meclis listesinin çoğunluğuna da talip olacağı, bazı birim amirlerinin değişmesini isteyeceği ileri sürülüyor. Ak Parti’de geçen hafta yapılan elektronik temayül yoklamasında Alanya’daki partililerin Mustafa Toklu’yu aday olarak görmek istediklerini beyan ettikleri öğrenilirken, Ak Parti’nin MHP ile uzlaşıp Alanya’dan aday çıkarmaması halinde partide büyük bir hayal kırıklığı yaşanacağı, bunun sandığa da yansıyacağı gelen haberler arasında. Aday açıklama programı öncesi çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Ak Parti İlçe Başkanı Mustafa Toklu, dün Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren’in oğlunun düğün törenine ekibiyle birlikte katıldı.