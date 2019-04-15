Toklu 7/24 halkın içinde

Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) İlçe Başkanı Mustafa Toklu, Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Ferit Yücel Ergün’le birlikte Alanya Gençlik Merkezi Müdürlüğü görevine atanan Emre Kıldırgıcı'yı ziyaret etti

Toklu 7/24 halkın içinde
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ZİYARETTE Başkan Toklu, Gençlik Merkezi’ne yapılacak ilave ek kısım için incelemelerde bulundu. Toklu ayrıca Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğan'ı makamında ağırladı. Başkan Yiğit, üyelerinin talepleriyle ilgili Toklu'ya bilgiler verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “31 Mart Yerel Seçimleri’nde zaferimizin baş mimarlarından” dediği Mustafa Toklu, Toslak Mahalle Muhtarı Sabit Uysal’ın vermiş olduğu kahvaltı programına katıldı. Çiçeği burnunda muhtar Uysal’a “hayırlı olsun” dileklerini ileten Başkan Toklu, “Uyumlu bir şekilde çalışarak Toslak’ın kalkınmasını sağlamalıyız dedi.

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