Toklu 7/24 halkın içinde

ZİYARETTE Başkan Toklu, Gençlik Merkezi’ne yapılacak ilave ek kısım için incelemelerde bulundu. Toklu ayrıca Alanya Pazarcılar Odası Başkanı Hasan Yiğit ve Pazarcılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğan'ı makamında ağırladı. Başkan Yiğit, üyelerinin talepleriyle ilgili Toklu'ya bilgiler verdi. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in “31 Mart Yerel Seçimleri’nde zaferimizin baş mimarlarından” dediği Mustafa Toklu, Toslak Mahalle Muhtarı Sabit Uysal’ın vermiş olduğu kahvaltı programına katıldı. Çiçeği burnunda muhtar Uysal’a “hayırlı olsun” dileklerini ileten Başkan Toklu, “Uyumlu bir şekilde çalışarak Toslak’ın kalkınmasını sağlamalıyız dedi.