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TIR'la 8 saatte gelen vekiller, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldılar

TIR'cıların sorunlarını dile getirmek için İstanbul'dan TIR'la yola çıkan 2 CHP'li vekil 8 saat sonra Ankara'da CHP Genel Merkezine ulaşıp Kılıçdaroğlu'nun yanına çıktı

TIR'la 8 saatte gelen vekiller, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldılar

TIR'cıların sorunlarını dile getirmek için İstanbul'dan TIR'la yola çıkan 2 CHP'li vekil 8 saat sonra Ankara'da CHP Genel Merkezine ulaşıp Kılıçdaroğlu'nun yanına çıktı

09 Ocak 2018 Salı 10:13
TIR'la 8 saatte gelen vekiller, soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldılar
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve Uşak Milletvekili Özkan Yalım, kamyoncuların yaşadıkları sorunlara dikkat çekmek için İstanbul'dan yola çıktıkları TIR'la Ankara'ya geldi.

YOLCULUK 8 SAAT SÜRDÜ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında kamyoncuların sıkıntılarını dile getirmesinin ardından harekete geçen CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu ve CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, ilginç bir yolculuğa başlamıştı. Kamyoncuların sorunlarını dile getirmek için öğle saatlerinde İstanbul'dan Fuat Özbildirici'nin kullandığı 34 ZBV 54 plakalı TIR ile yola çıkan Yalım ve Erdoğdu, yaklaşık 8 saat süren yolculuk sonunda Ankara'ya ulaştı.

KILIÇDAROĞLU'NUN YANINA ÇIKTIRLAR

Yalım, TIR'ı parti binasının bahçesine park etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Bu yolculuğun bize maliyeti bin 509 lira oldu" dedi. Erdoğdu ve Yalım, TIR sahibi Fuat Özbildirici ile birlikte kendilerini CHP Genel Merkezi'nde bekleyen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanına çıkarak, yolculuk hakkında bilgi verdiler.

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