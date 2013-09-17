‘Teşekkürler Abdullah Başkan’

YÜKSEK öğrenim hayatına ilk kez Konaklı beldesinde bu yıl eğitime başlayan Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde ‘Merhaba’ diyen öğrenciler, fakülte için belediye binasını tahsis eden Konaklı Belediye Başkanı Abdullah Sönmez'i makamında ziyaret ettiler. Başkan Sönmez, “Eğitim beldesi yapacağım” dediği Konaklı’nın geleceği için belediye binasından sonra makam koltuğunu da öğrencilere verdi. Öğrencilerle karşılıklı fikir alışverişinde bulunarak Konaklı ve Alanya hakkında bilgiler veren Başkan Sönmez, öğrencilerin sorunlarını da dinleyerek imkânları dâhilinde sorunları çözeceğini söyledi. Eğitim öğretimin kendisi için çok büyük önem teşkil ettiğini, bunun için de beldesinde her zaman eğitim öğretime büyük destek verdiğini söyleyen Başkan Sönmez, Alanya Eğitim Fakültesi’nin açılması için çok çalıştıklarını vurguladı. Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren Başkan Sönmez, makam koltuğuna bir öğrenciyi oturtarak, “Başkan bundan sonra koltuğu da öğrencilere bırakıyor” diye espri yaptı.







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