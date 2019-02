‘Teröristlerin güdümündeki partilere saygımız olamaz’

MEHTER Marşı ile karşılanan Bakan Çavuşoğlu, şehitler ve gazilere minnet borçlu olduklarını belirterek, "Gazilerimiz ve şehitlerimiz sayesinde ay yıldızlı şanlı bayrağımız hiçbir zaman yere düşmedi. Biz de bu şanlı bayrağımızı dünyanın her yerinde güçlü bir şekilde dalgalandırmak için gece gündüz çalışıyoruz” dedi. Bakan Çavuşoğlu, devletin gazileri ve şehit ailelerini yalnız bırakmadığının altını çizerek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere birlik ve beraberliği artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

‘KIBRIS TÜRKLERİ GÜVENCEMİZ ALTINDA’

Kıbrıs Türk halkının da haklarını savunmak için mücadele ettiklerini kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Kıbrıs etrafında ve Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk halkının her türlü hakkını korumak kollamak için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz” ifadesini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, devletin kanunuyla kurulmuş tüm siyasi partilere her zaman saygıları olduğunu belirterek, "Bir tek terörün ve teröristlerin güdümündeki parti ya da partilere saygımız olmaz. Ama bugün maalesef kurulan ittifaklara baktığımız zaman sadece teröristler değil, tüm bölücüler ve hainler karşıda bir ittifakın içinde yer aldılar” diye konuştu. Kıbrıs gazilerinin madalyalarının dağıtımıyla ilgileneceğini söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı’na destek vereceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakan Çavuşoğlu ve vakıf temsilcileri birbirlerine plaket verdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Şubat 2019, 22:26