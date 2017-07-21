Terim'in kavgası Meclise taşındı: Görevden alacak mısınız?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in İzmir Alaçatı'da Selahattin Aydoğdu'ya ait mekana baskın düzenleyerek kavga çıkarmasını Meclis gündemine taşıdı. HDP'li Paylan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na " Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden alınması için girişimde bulunacak mısınız?" diye sordu.

Terim, geçen 14 Temmuz'da Alaçatı'da damadının restoranının yanında bulunan Selahattin Aydoğdu'ya ait restoranı iki damadı ve iki korumasıyla birlikte basmıştı. Restoran çalışanlarıyla Terim ve yanındakiler arasında çıkan kavga nedeniyle iki taraf da açıklamalarda bulunarak birbirini suçlamıştı.

"ADALETİ HUKUK DIŞI YOLLARLA ARADI"

Meclis Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, önce şu hatırlatmada bulundu: " Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, 14 Temmuz 2017 tarihinde Alaçatı'da damadının restoranının yanında bulunan Selahattin Aydoğdu'ya ait restoranı iki damadı ve bir koruması ile bastığı, mekanın sahibi ve beş çalışanını darp ettiği haberleri basına yansımıştır.

Yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim, 'Çözüm için aramıştım ama edepsiz bir teklif aldım. Gittim gereğini yerine getirdim, pişman değilim. Bir daha olsa, bir daha yaparım" ifadelerini kullanmıştır. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, makamı gereği örnek bir duruş sergilemesi gerekirken adaleti hukuk dışı yollarla aramıştır."

"GÖREVDEN ALINACAK MI?"

Paylan daha sonra Bakan Bak'tan şu sorulara yanıt istedi:

1) Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in görevden alınması için girişimde bulunacak mısınız?

2) Türkiye futbolunu temsil eden bir kişinin hukuka başvurmak yerine cebir yoluna başvurmasını uygun buluyor musunuz?

3) Fatih Terim'in yönetimi altındaki Milli Takım futbolcularının sıklıkla şiddet olaylarına karışmasında, Fatih Terim'in rol modelliğinin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?