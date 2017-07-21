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Terim'in kavgası Meclise taşındı: Görevden alacak mısınız?

HDP Milletvekili Garo Paylan, Fatih Terim'in Alaçatı'daki kavgasıyla ilgili Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Terim'i görevden alacak mısınız?" diye sordu

Terim'in kavgası Meclise taşındı: Görevden alacak mısınız?

HDP Milletvekili Garo Paylan, Fatih Terim'in Alaçatı'daki kavgasıyla ilgili Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a "Terim'i görevden alacak mısınız?" diye sordu

21 Temmuz 2017 Cuma 17:13
Terim'in kavgası Meclise taşındı: Görevden alacak mısınız?
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HDP  İstanbul  Milletvekili Garo Paylan,  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim'in  İzmir  Alaçatı'da  Selahattin Aydoğdu'ya ait mekana baskın düzenleyerek kavga çıkarmasını Meclis gündemine taşıdı.  HDP'li Paylan, Gençlik ve Spor Bakanı  Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması için Meclis Başkanlığı'na " Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim'in görevden alınması için girişimde bulunacak mısınız?" diye sordu.

Terim, geçen 14 Temmuz'da  Alaçatı'da damadının restoranının yanında bulunan  Selahattin Aydoğdu'ya ait restoranı iki damadı ve iki korumasıyla birlikte basmıştı. Restoran çalışanlarıyla Terim ve yanındakiler arasında çıkan kavga nedeniyle iki taraf da açıklamalarda bulunarak birbirini suçlamıştı.
"ADALETİ HUKUK DIŞI YOLLARLA ARADI"

Meclis Başkanlığı'na Gençlik ve Spor Bakanı  Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, önce şu hatırlatmada bulundu: " Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim'in, 14 Temmuz 2017 tarihinde  Alaçatı'da damadının restoranının yanında bulunan  Selahattin Aydoğdu'ya ait restoranı iki damadı ve bir koruması ile bastığı, mekanın sahibi ve beş çalışanını darp ettiği haberleri basına yansımıştır.

Yaşananların ardından bir basın toplantısı düzenleyen  Fatih Terim, 'Çözüm için aramıştım ama edepsiz bir teklif aldım. Gittim gereğini yerine getirdim, pişman değilim. Bir daha olsa, bir daha yaparım" ifadelerini kullanmıştır.  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim, makamı gereği örnek bir duruş sergilemesi gerekirken adaleti hukuk dışı yollarla aramıştır."

"GÖREVDEN ALINACAK MI?"

Paylan daha sonra Bakan Bak'tan şu sorulara yanıt istedi:

1)  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih Terim'in görevden alınması için girişimde bulunacak mısınız?

2)  Türkiye futbolunu temsil eden bir kişinin hukuka başvurmak yerine cebir yoluna başvurmasını uygun buluyor musunuz?

3)  Fatih Terim'in yönetimi altındaki Milli Takım futbolcularının sıklıkla şiddet olaylarına karışmasında,  Fatih Terim'in rol modelliğinin etkisi olduğunu düşünüyor musunuz?

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Anahtar Kelimeler:
Halkların Demokratik PartisiTürkiye CumhuriyetiSelahattin AydoğduMilletvekili BakOsman Aşkın Bak
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