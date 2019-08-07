Temelli, erken seçim için tarih verdi

AK Parti hükümetinin iç ve dış siyasetteki politikalarını ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştiren HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, erken seçim sorusuna"Bu tablo böyle devam ederse 2021'yi bulmaz. 2020 seçim getirir" ifadelerini kullandı. Sezai Temelli, HDP'nin örgütsel yenilenmesi, sistemde revizyon, yeni parti iddiaları, erken seçim tartışmalarıyla ilgili Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'ya konuştu.

HDP'DEKİ ÖRGÜTSEL YENİLENME

"HDP'nin örgütsel olarak yeniden yapılanmasını tartışıyorsunuz. Neden böyle bir ihtiyaç duyuldu? Tespit ettiğiniz sorunlar nedir?" sorusuna yanıt veren Temelli şunları söyledi:"7 yaşına geldik. Bu 7 yılda Türkiye siyasetinde de bizde de birçok şey yaşandı. Bu 7 yılın en önemli siyasi öznesi HDP'ydi ama belki de bu 7 yılın en fazla yüküne, toplumsal maliyetine de HDP katlandı. İster istemez örgütsel yapımızda da belli sorunlar ortaya çıktı. Biri dışsal faktörler. Devletin HDP'ye yönelmesi dolayısıyla örgütsel yapımızda kan kaybı yaşandı. Eş başkanlarımızdan, il ilçe yöneticilerine 5 bin HDP'li cezaevinde. Öyle ki insanları siyaset yapamaz kılmak için 10 yıl geriye doğru tarayıp suç arıyorlar. Bu 7 yılda 9 seçim yaşadık. Yıpranan yapılarımız oldu. Bir diğer neden, biz çok yapılı bir partiyiz. Bu yapılarla başta kurguladığımız örgüt içi politik yaşamımızda değişimler gösterdi. Bileşen, ittifak hukukumuz siyasetin gelişimine bağlı olarak örgüt içi hayatı etkiledi. Tüm bunları değerlendirmemiz gerekiyordu. Geçmişin 7 yılını değerlendirip önümüzdeki 7 yıla, 10 yıla bakmamız, partiyi önümüzdeki sürece hazırlayacak şekilde yeniden yapılandırmak gerekiyor."Temelli, Demirkaya'nın "Yeniden yapılanma için aldığınız kararlar ne oldu?" sorusuna da şöyle yanıt verdi: "Çalıştayla başladık. İl, bölge konferanslarının ardından bir ilk olan 1. Merkezi Örgütlenme Konferansımızı gerçekleştirdik. Evet devletin saldırıları, HDP'nin hedef haline getirilmesi var ama bizim de yapacaklarımız var. Bu 7 yıla takılmamalıyız. Tüm bileşenlerimiz, kongrelerimiz, üye yapımızla siyasetin kendisini dönüştürdüğü yere hazırlıklı bir örgütsel yapı açığa çıkartmalıyız. Alınan tavsiye kararlarını ocak ayında yapacağımız büyük konferansta yeniden tartışacağız ve şubattaki kongrede nihai karar haline getireceğiz.

ÜYE SAYISI HEDEFİNİ AÇIKLADI

"Üye kampanyası düşünüyor musunuz?" sorusu Temelli üzerine şunları söyledi:"Evet alışılagelmiş bir parti değiliz. Bileşen, ittifak hukukumuz var. Ama buna rağmen şimdi kitlesel karakteri ile de kendimizi yeniden yapılandırma kapsamında ciddi bir üye kampanyası yapacağız. Önemli hedefler koyduk. İlk koyduğumuz hedef son seçimlerde aldığımız oyun yüzde 10'unu üye yapmak."