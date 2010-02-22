telefon hatları yer altına indi

Avsallar Belediyesi’nin yazdığı “havai hatlar görüntü kirliliği yaratarak turizme zarar veriyor” şeklindeki resmi yazı üzerine harekete geçen Türk Telekom, Karamustafalar, Geyikler Caddesi, Sugözü, Memililer, Avcılar, Duranlar, Merkez ve Yeni Mahalle Karagöz Sokak ve Kadirler Caddesi’ndeki havai hatları yer altına almaya başladı. Zaman zaman Telokom’un çalışmalarını meclis üyeleriyle birlikte denetleyen Avsallar Belediye Başkanı Hüseyin Enver Görgülü, “Telokom, ilk etapta belirli bölgelerdeki havai hatları yer altına almayı planlıyordu. Ancak yaptığımız görüşmeler sonrası çalışmalar belde geneline yayıldı. Çalışma sonrası bozulan yollardaki onarım çalışmaları belediyemiz tarafından hemen yapılarak vatandaşın mağduriyeti önlenecek” dedi.

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