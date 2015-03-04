TBMM'ye 'engel' yok

ALANYA Televizyonu ATV'de ilgiyle izlenen, Gazeteci Ahmet Tunç ve Fazıl Tunç'un sundukları Haber Masası programı özel bir konuk ağırlıyor. 11 yıldır görme engelli yaşamasına rağmen yaşam sevincini hiç kaybetmeyen, engelli engelsiz tüm bireylere örnek olan Habibe Gülden Özdil, hedeflerini canlı yayında anlatacak. İlk olarak yerel seçimlerde Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayı olarak siyasete göz kırpan Özdil, şimdi de TBMM'de engelli bireylerin gözü kulağı olmayı hedefliyor. AKP'den Antalya Milletvekili Aday Adayı olan Habibe Gülden Özdil, projelerini canlı yayında anlatacak. Haber Masası Çarşamba akşamı saat 20.30'da ekranlara gelecek ve Osmaniye Kuaför'den canlı olarak yayınlanacak. Program www.alanyatelevizyonu.com.tr ve www.habermasasi.tv adreslerinden de canlı olarak izlenebilecek.