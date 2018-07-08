TBMM'de yemin töreni yapıldı

Haber: Alper KUTAY

27. DÖNEM Parlamentosu’nun, milletvekillerinin ant içme töreni için cumartesi günü saat 14.00'te başladı. Ant içme törenini TBMM Geçici Başkanı olarak yemin törenini İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz yönetti. Yılmaz İstiklal Marşı sonrası yaptığı açılış konuşmasıyla oturumu açtı. TBMM Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu’nun milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının ilanını takip eden üçüncü gün saat 14.00'te çağrısız olarak toplanması kuralı uyarınca bugün saat 14.00'te TBMM Geçici Başkanı, İyi Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz başkanlığında toplanacak.

ERDOĞAN LOCADAN İZLEDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birleşim açılırken locadaki yerini aldı. Erdoğan'a, TBMM Başkanlığı görevini devreden İsmail Kahraman ve TBMM Geçici Başkanvekili olarak Ak Parti Kastamonu Milletvekili Hakkı Köylü eşlik etti. Genel Kurul'da daha sonra İstiklal Marşı okundu. Milletvekili sıralarına kırmızı karanfil ve TBMM logolu kokart bırakıldı. Yemin törenini izlemek üzere Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Sayıştay ve Danıştay ile Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları da TBMM'ye geldi. Saygı duruşunun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti milletvekilleri ve locada bulunan izleyicilerin alkışları eşliğinde salondan ayrıldı. Ardından da Ankara milletvekilleri Ak Partili Yalçın Akdoğan'la başlamak üzere yemin etti.

ANTALYA’DAN 16 VEKİL KATILDI

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Antalya’dan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) bu dönem 16 milletvekili görev yapacak. 24 Haziran seçimlerinde Antalya'dan Ak Parti 6, CHP 5, İyi Parti 3, MHP ve HDP 1'er olmak 16 milletvekili meclise gönderdi. Meclis’te Ak Parti'den Mevlüt Çavuşoğlu, Mustafa Köse, Sena Nur Çelik, İbrahim Aydın, Atay Uslu ve Kemal Çelik, CHP'den Deniz Baykal, Çetin Osman Budak, Rafet Zeybek, Aydın Özer ve Cavit Arı, İyi Parti'den Feridun Bahşi, Hasan Subaşı ve Tuba Vural Çokal, MHP'den Abdurrahman Başkan, HDP'den ise Kemal Bülbül Antalya’yı temsil etti.

'GÖREVİMİZ TC'Nİ SONSUZA DEK YAŞATMAK'

Açılışta TBMM Geçici Başkanı Durmuş Yılmaz konuşma yaptı. Yılmaz, konuşmasına "Hangi partiden olursak olalım, hangi ilimizi temsilen burada olursak olalım, anayasamızda sınırları, özellikleri belirlenmiş Türkiye Cumhuriyeti devletine sahip çıkmak ve onun sonsuza kadar yaşamasını temin etmek diye bir ideal ve görevimiz olduğuna inanıyorum" diyerek başladı.

YILMAZ YENİ SİSTEMİ AÇIKLADI

Anayasaların varlık nedeninin devlet iktidarını sınırlandırıp, devlet karşısında yurttaşların haklarını güvence altına almak olduğunu belirten Yılmaz, kuvvetler ayrılığına vurgu yaptığı konuşmasında şunları söyledi: "Parlamenter sistemde bu güvence yasama organının yürütme erkini kontrol ve denetimi ile sağlanır. 27. Yasama Dönemi ile birlikte ülkemiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmektedir. Bu sistemde yazılı soru önergesi hariç artık güvenoyu, bütçe hakkı ve sözlü soru önergesi gibi güçlü kuvvetler ayrılığı sisteminin doğal sonucu olan denetim araçları yoktur. Bununla beraber anayasamızın 104. maddesinde düzenlendiği şekliyle ister parlamenter ister Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden söz edilsin demokratik rejimlerin değişmez bir tek temeli vardır. Buna göre normlar hiyerarşisinde yasama organının çıkardığı anayasanın ve kanunların üzerinde bir kural yoktur. Bununla doğrudan bağlantılı olarak yasama yetkisi asli ve geneldir. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde yasama ile yürütme arasındaki ilişki, yukarıda bahsedilen anayasal düzenlemeler ve uygulamada karşılaşılacak sorunlara bulunacak pratik çözümler ile şekillenecektir. Her devletin ve dolayısıyla o devletlerin temsil ettiği milletlerin çıkarları vardır. Bu çıkarlara doğası gereği rekabet içindedir. Bu hep böyleydi. Bu durum veri alındığında içinden geçtiğimiz şu günlerde ülkemizin karşı karşıya olduğu başta terör olmak üzere sorunların çözümü bizim göstereceğimiz dirayete bağlıdır."