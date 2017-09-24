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TBMM'de sürpriz zirve! Serpme kahvaltı yiyip çay içtiler

Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli buluştu. Liderler, burada bir süre sohbet edip kahvaltılık yedi

TBMM'de sürpriz zirve! Serpme kahvaltı yiyip çay içtiler

Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli buluştu. Liderler, burada bir süre sohbet edip kahvaltılık yedi

24 Eylül 2017 Pazar 10:21
TBMM'de sürpriz zirve! Serpme kahvaltı yiyip çay içtiler
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TBMM Başkanı  İsmail Kahraman, Başbakan ve  AK Parti Grup Başkanı  Binali Yıldırım,  CHP Genel Başkanı  Kemal Kılıçdaroğlu ve  MHP Genel Başkanı  Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.

3 LİDER BİR ARAYA GELDİ

Irak ve  Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada, birleşimi yöneten  İsmail Kahraman ile Yıldırım,  Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölüme geçti.

SERPME KAHVALTI

TBMM Başkanı Kahraman ile liderler, burada bir süre sohbet edip kahvaltılık yediler ve çay içtiler.

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Meclis Başkanının çayını içtiklerini" söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
ADALET Ve Kalkınma PartisiMilliyetçi Hareket PartisiCumhuriyet Halk PartisiAK Parti Genel MerkeziGenel Başkanı Bahçeli
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