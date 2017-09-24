TBMM'de sürpriz zirve! Serpme kahvaltı yiyip çay içtiler

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan ve AK Parti Grup Başkanı Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis'te bir araya geldi.
3 LİDER BİR ARAYA GELDİ
Irak ve Suriye tezkeresinin görüşüldüğü TBMM Genel Kuruluna verilen arada, birleşimi yöneten İsmail Kahraman ile Yıldırım, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli, Başkanlık Divanı'nın arkasındaki bölüme geçti.
SERPME KAHVALTI
TBMM Başkanı Kahraman ile liderler, burada bir süre sohbet edip kahvaltılık yediler ve çay içtiler.
Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından kuliste gazetecilerin sorusu üzerine, "Meclis Başkanının çayını içtiklerini" söyledi.
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