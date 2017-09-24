TBMM'de bir ilk! 92 yıl sonra kaldırıldı...

TBMM Genel Kurulu, Irak ve Suriye'ye sınır ötesi operasyon konusunda Hükümet'e verilen yetkinin bir yıl daha uzatılmasına ilişkin Başbakanlık tezkeresini görüşmek üzere olağanüstü toplandı.

TAKIM ELBİSE GİYDİ

TBMM Başkanı Kahraman, İçtüzük değişikliğiyle frak giyme zorunluluğunun kaldırılmasının ardından, ilk kez Divan'a koyu renk takım elbise ve kravat ile çıktı.

Kavaslar da yakaları ve kol manşetleri yeşil olan siyah takım elbise ile kravattan oluşan yeni kıyafetleriyle Genel Kurul'da görev aldı.

FRAK KALKTI

11 Ekim 1925'te kararname ile getirilen TBMM Başkanı ve Meclis Başkanvekillerinin frak giyme zorunluluğu geçtiğimiz günlerde yapılan içtüzük değişikliğiyle kaldırılmıştı.