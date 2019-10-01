TBMM bugün Bahçeli'siz açılacak!

TBMM, yaklaşık 2,5 aylık aranın ardından yeni yasama yılına bugün başlıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yasama yılı açılışı nedeniyle TBMM Genel Kurulunda milletvekillerine hitap edecek. MHP Lideri Devlet Bahçeli ise sağlık gerekçeleri nedeniyle açılışa katılamayacak. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 23 Eylül günü mide bulantısı şikayetiyle hastaneye kaldırılmış, yapılan kontrollerin ardından taburcu edilmişti.

GENEL BAŞKAN YARDIMCISI "SAĞLIK DURUMU İYİ" AÇIKLAMASI YAPMIŞTI

Bahçeli'nin hastaneye kaldırılmasının ardından konuyla ilgili açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Mide bulantısı şikayetiyle hastaneye geldi. Genel Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. İddia edildiği gibi bir durum yok. Tetkikleri gerçekleştiriliyor. Şuuru açık ve istirahat ediyor." dedi.