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TBMM Başkanı Şentop'tan Trump açıklaması: Türkiye'yi kimse tehdit edemez

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Genel Kurul çalışmaları devam ederken, kulisleri ziyaret edip milletvekilleri ile sohbet etti. Şentop ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik "Ekonominizi mahvederim" tehdidi hakkında "Bu tür sözlerin, ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit etmeyeceğini ifade etmek istiyorum" dedi

POLİTİKA 08.10.2019, 22:32
TBMM Başkanı Şentop'tan Trump açıklaması: Türkiye'yi kimse tehdit edemez
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BASIN mensuplarının sorularını da yanıtlayan şöyle konuştu:

"Sözlerinin tamamına bakıldığında ne söylemek istediğini anlayamıyorsunuz. Çünkü, her tweet'te daha farklı yorum, değerlendirme var. Bir tanesinde Türkiye'yi bir nevi tehdit eden bir ifade yaklaşım vardı. Ben bunun ABD'nin iç politikası ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin bu tür tehditlere pabuç bırakmayacağını onlar da gördüler. En azından Suriye'deki Fırat'ın Doğusu ile ilgili gelişmeleri şöyle biraz geriye dönüp bakarsak, Türkiye'nin bu konuda ne kadar ciddi olduğunu ve nasıl bir neticeye geldiğimizi görmüş oluruz. Bu tür sözlerin, ABD'nin iç politikasıyla alakalı olduğunu düşünüyoruz. Türkiye olarak bu tehdidin bir kıymet ifade etmediğini, Türkiye'yi kimsenin tehdit etmeyeceğini ifade etmek istiyorum."

"Türkiye'nin temel konularda ittifak etmesi önemli"

Şentop, Meclis'te AK Parti, CHP, MHP ve İyi Parti'nin oyları ile süresi bir yıl uzatılan tezkerelere ilişkin, "Hayırlı olsun. Aslında daha önce de bu tezkere vardı. Süresi dolmak üzereydi. Süresi uzatıldı. Bunu önemli kılan, biraz gündemle kesişmesi oldu. Bunun uzatılması ve büyük bir çoğunlukla tezkerenin geçmiş olması bir parti hariç, Türkiye'nin temel konularda ittifak etmesi önemli” dedi.

#TBMM Başkanı Şentop #trump
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