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Taşkent'te Afgan zirvesi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan'a gitti. 

Taşkent'te Afgan zirvesi

Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı"na katılmak üzere Özbekistan'a gitti. 

27 Mart 2018 Salı 17:26
Taşkent'te Afgan zirvesi
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Haber: Alper KUTAY

ALANYALI Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Taşkent'te düzenlenen "Barış süreci, güvenlik alanında iş birliği ve bölgesel ortaklık" temalı Afganistan Barış Konferansı'na katılmak üzere Özbekistan'da bulunan Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şavkat Mirziyoyev'i ziyaret etti. Taşkent Konferansı'nın Afganistan'da istikrarın ve refahın sağlanması için büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, Türkiye Özbekistan'ın bu konudaki inisiyatiflerini desteklediğini ve her zaman destek sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Görüşmede Türkiye'nin Taşkent büyükelçisi Ahmet Başar Şen de hazır bulundu. Türkiye'nin Afganistan'da istikrarın, güvenlik ve refahın sağlanması için destek vermeye devam ettiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ön koşulsuz olarak Taliban ile görüşmelere başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çağrının göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz" dedi.
'BARIŞ SÜRECİ DEVAM ETTİRİLMELİ'
Bakan Çavuşoğlu, "Barış süreci, güvenlik alanında işbirliği ve bölgesel ortaklık" konulu Afganistan Hakkında Taşkent Konferansı'nda, Afganistan'da kalıcı barışın, Afganistan hükümeti tarafından yürütülen uzlaşma süreci sayesinde elde edilebileceğine inandıklarını belirtti. Afganistan'daki toplumun tüm kesimlerinin içinde bulunduğu ulusal birlik hükümetinin varlığının barış sürecini devam ettirme konusunda eşsiz bir potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, "Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ön koşulsuz olarak Taliban ile görüşmelere başlama çağrısını memnuniyetle karşılıyoruz ve bu çağrının göz ardı edilmeyeceğini umuyoruz. Afganistan'daki tüm grupların Afgan hükümetini tanımalarını, şiddeti kınamalarını ve meşru siyasetin bir parçası olmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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Mevlüt ÇavuşoğluAfganZirveÖzbekistan
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