‘Taşınmaz satışı güvenliğe tehdit’

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle TBMM başkanlığına soru önergesi verdi. Türk vatandaşlığını hak etmek için alınması gereken asgari taşınmaz bedelinin 1 milyon Dolar’dan 250 bin Dolar’a indirildiğini, ayrıca yabancıya konut satışının döviz kazandırıcı işlemlerden sayılması için çalışma yapıldığını vurgulayan Budak, “Ege ve Akdeniz’de bazıları kamunun elindeyken tasfiye edilen çok değerli koylardaki tesislerin Katarlılara satılacağına dair iddialar yanıtsız kaldı” dedi.

‘AKDENİZ ELDEN GİDİYOR’

Budak, “Boğaz’ın incisi onlarca yalıya Katar ve Dubai emirliklerinden taliplerin olduğu biliniyor. 30 civarındaki yalı da tarihi eser niteliğinde. 19. yüzyılın ortalarında Avrupa devletlerinden borç almaya başlayan Osmanlı Devleti de ağır borç yükünün faizi altında ezilince bu yöntemi uygulamıştır. 2006-2018 arasında, yıl bazında ülkemizde yabancı gerçek ve tüzel kişilere ne kadar taşınmaz satılmıştır? 81 il bazında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların miktarları nedir? Yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların ülkelere dağılımı nasıldır?

‘TURİZM BÖLGELERİ TEHDİT ALTINDA’

Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin edindiği taşınmazların oran olarak yasal sınırın üzerine geçtiği ilçeler var mıdır? Yabancıların en çok taşınmaz edindikleri ilk 10 ilçede yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların ilçe yüzölçümüne oranı nedir? Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin en fazla taşınmaz edindiği ilk on ilimiz hangileridir? Bu illerde yabancılara satılan taşınmaz alanların imarlı alanlara oranı nedir? Antalya’da ilçe bazında yabancı gerçek ve tüzel kişilere satılan taşınmazların sayısı kaçtır ve hangi ülke vatandaşlarına satış yapılmıştır?” dedi.