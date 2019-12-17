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Tartışılan kavramı parti tüzüğüne alarak bir ilki gerçekleştirdi

Türk siyasetinde sıkça telaffuz edilen ve tartışma konusu olan 'gölge kabine' kavramı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin tüzüğünde yer alarak ete kemiğe büründü. Gölge kabine kavramı, muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kurulu olarak biliniyor. Görevi ise hükümeti denetlemek.

POLİTİKA 17.12.2019, 11:38
Tartışılan kavramı parti tüzüğüne alarak bir ilki gerçekleştirdi
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TÜRK siyasetinde sıkça telaffuz edilen gölge kabine ete kemiğe bürünüyor. Başta ana muhalefet partileri olmak üzere pek çok siyasi parti tarafından yoğun olarak gündeme getirilen gölge kabine ilk kez Gelecek Partisi'nde parti tüzüğüne girerek resmi bir organ oldu.

BİR İLK GERÇEKLEŞTİ

Ankara Bilkent Otelde 153 kişilik bir kurucular kurlu ile birlikte partisini kuran Ahmet Davutoğlu "Gölge Kabine" meselesini parti tüzüğüne alarak bir ilki gerçekleştirdi.

POLİTİKA İZLEME KURULU TÜZÜKTE

Gelecek Parti yönetimine yakın isimlerin verdikleri bilgiye göre; Politika izleme kurulları, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Kabinesi Bakanlarını ve Bakanlık uygulamalarını mercek altına alacak. Gelecek Parti Tüzüğü 45. Maddede geçen Politika İzleme Kurulu'nun mevcut Bakanalar Kurulu ile aynı isme sahip olacağı ifade edildi.

Politika İzleme Kurulları:

1. Adalet Politikaları Başkanlığı

2. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Politikaları Başkanlığı

3. Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanlığı

4. Dış Politika Başkanlığı

5. Enerji ve Tabii Kaynaklar Politikaları Başkanlığı

6. Gençlik ve Spor Politikaları Başkanlığı

7. Hazine ve Maliye Politikaları Başkanlığı

8. İçişleri Politikaları Başkanlığı

9. Kültür ve Turizm Politikaları Başkanlığı

10. Eğitim Politikaları Başkanlığı

11. Savunma Politikaları Başkanlığı

12. Sağlık Politikaları Başkanlığı

13. Sanayi ve Teknoloji Politikaları Başkanlığı

14. Tarım ve Orman Politikaları Başkanlığı

15. Ticaret Politikaları Başkanlığı

16. Ulaştırma ve Altyapı Politikaları Başkanlığı

GÖLGE KABİNE NEDİR?

Kısaca özetlemek gerekirse gölge kabine (shadow cabinet), muhalefet partisinin oluşturduğu alternatif bakanlar kuruludur. Parlamenter yönetim sistemlerinde görülür. Ana muhalefet partisinin dışında diğer partiler de gölge kabine kurabilir. İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda, Avustralya gibi ülkelerde bu yönteme sıkça rastlanmaktadır.Gelecek Parti yönetimine yakın ismin söylediğine göre; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin oluşturmuş olduğu kurumların devlet yönetiminde sebep olduğu düşünülen tahribata parlementer sistemin kurumlarıyla muhalefet edilecek.

#Parti tüzüğü #Türk siyaseti #gölge kabine #Gelecek Partisi
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