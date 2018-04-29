Tarkan Akıllı Milletvekili Aday Adaylığı için başvurdu

MANAVGAT kontentajından milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan İnşaat Yüksek Mühendisi Tarkan Akıllı, 25. Dönem MHP Antalya Milletvekili seçilmiş ancak hükümetin kurulamaması üzerine gerçekleşen 26. dönem genel seçiminde aday olmasına rağmen seçilememişti.

TARKAN AKILLI KİMDİR?

5 Şubat 1969'da Antalya Manavgat'ta doğdu. İnşaat Yüksek Mühendisi, Müteahhit ve Turizmci. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1992 yılında Ankara Keçiören Belediyesi İmar Daire Başkanlığında çalışmaya başladı. 1994 yılında Ilıca Belediyesi'nin kuruluşunu gerçekleştirerek İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Anabilim dalında "Beton Yolların Tasarımı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konusu üzerine yüksek lisans tezi hazırlayarak yüksek mühendis unvanı aldı. 2005-2009 yılları arasında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Üyeliği yaptı. MHP Manavgat İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Akıllı, evli ve 2 çocuk babasıdır.