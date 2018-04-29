Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Yakın gelecekte tüm araçlar uçacak
Uzun iş saatleri kaygı ve stresi artırıyor
Uzun iş saatleri kaygı ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 29 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Tarkan Akıllı Milletvekili Aday Adaylığı için başvurdu

25. Dönem MHP Antalya Milletvekili seçilen Tarkan Akıllı, MHP'den 'Milletvekili Aday Adaylığı' başvurusunda bulundu

Tarkan Akıllı Milletvekili Aday Adaylığı için başvurdu

25. Dönem MHP Antalya Milletvekili seçilen Tarkan Akıllı, MHP'den 'Milletvekili Aday Adaylığı' başvurusunda bulundu

29 Nisan 2018 Pazar 22:20
Tarkan Akıllı Milletvekili Aday Adaylığı için başvurdu
banner404

MANAVGAT kontentajından milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunan İnşaat Yüksek Mühendisi Tarkan Akıllı, 25. Dönem MHP Antalya Milletvekili seçilmiş ancak hükümetin kurulamaması üzerine gerçekleşen 26. dönem genel seçiminde aday olmasına rağmen seçilememişti.  
TARKAN AKILLI KİMDİR?
5 Şubat 1969'da Antalya Manavgat'ta doğdu. İnşaat Yüksek Mühendisi, Müteahhit ve Turizmci. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü bitirdi. 1992 yılında Ankara Keçiören Belediyesi İmar Daire Başkanlığında çalışmaya başladı. 1994 yılında Ilıca Belediyesi'nin kuruluşunu gerçekleştirerek İmar ve Fen İşleri Müdürlüğü görevini üstlendi. 2003 yılında Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Ulaşım Anabilim dalında "Beton Yolların Tasarımı ve Türkiye'de Uygulanabilirliği" konusu üzerine yüksek lisans tezi hazırlayarak yüksek mühendis unvanı aldı. 2005-2009 yılları arasında Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO) Meclis Üyeliği yaptı. MHP Manavgat İlçe Teşkilatı'nda Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği ve İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. İngilizce bilen Akıllı, evli ve 2 çocuk babasıdır.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
25. Dönem MHP Antalya Milletvekil
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'de başkanlık bilmecesi
CHP'de başkanlık bilmecesi
Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak
Hüseyin Yıldız yeniden aday adayı olacak
Yücel'den İmamlı çıkarması
Yücel'den İmamlı çıkarması

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim