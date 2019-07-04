'Tarih bir gün sizi de yazacak'

ZAVLAK, “Ama kendisinden sayıca ve tedarik anlamında katbekat üstün Rus ordusuna öyle destansı bir direniş sergilemiştir ki, mağlup olmasına rağmen tarihe adını ‘Şanı Büyük Osman Paşa’ diye yazdırmıştır” dedi. İnebahtı'da Osmanlı donanmasının gafil avlandığını ve neticesinde Osmanlı tarihinin en ağır deniz savaşı mağlubiyetini alındığını anımsatan Hacı Mevlüt Zavlak, “Ancak orada da sağ cenah komutanı Kılıç Ali Paşa 42 gemisinden birini bile kaybetmeden Haçlıların sağ cenahını bozarak ve 15 kadar düşman gemisini ele geçirerek hezimet içinden kendi efsanesini çıkarmıştır” diye konuştu.

‘ÇUVAL HADİSESİNİ UNUTMAYACAĞIZ’

Mağlubiyetin ardından devletin yine de o kadar mağrur olduğunu söyleyen Zavlak, “Sokullu, ‘İstersek tüm gemilerin demirlerini, gümüşten halatlarını, ibrişimden yelkenlerini de atlastan yaparız’ diyerek dünyaya meydan okumuş ve dediğini yaparak donanmayı altı ayda yeniden yapmıştır. Yani Türk kaybederken de büyüktür, tarih bizi böyle yazmıştır. Ancak 4 Temmuz 2003'te Irak'ta askerlerimiz başlarına ABD askerlerince çuval geçirilerek tutuklanmış ve tek bir mermi bile sıkmamışlar. Sıkma yönündeki istekleri Ankara'dan gelen emirle engellenmişti. O günün Başbakanı, şimdinin Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine sorulan ‘ABD'ye nota verecek miyiz?’ sorusuna, ‘Ne notası, müzik notası mı?’ diyerek tarihimizin en utanç verici hadisesinin acziyetini yüreklerimize kazımıştır. Tarih ikisini de yazdı. Sokullu'yu da, Erdoğan'ı da” dedi.