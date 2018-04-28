Önceki yıllarda da AK Parti'den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na gideceği duyuruldu

TANJU Çolak, AK Parti'den Aday Adaylığı Başvurusu Yapacak 3 saat önce Eski futbolcu Tanju Çolak , 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti'ye başvuracak. Efsane milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.