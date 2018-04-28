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Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Eski futbolcu Tanju Çolak, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti'ye başvuracak.

Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak

Eski futbolcu Tanju Çolak, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti'ye başvuracak.

28 Nisan 2018 Cumartesi 23:01
Tanju Çolak, AK Parti'den aday adaylığı başvurusu yapacak
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TANJU Çolak, AK Parti'den Aday Adaylığı Başvurusu Yapacak 3 saat önce
Eski futbolcu Tanju Çolak, 24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti'ye başvuracak.
Efsane milli futbolcu ve Avrupa Gol Kralı Tanju Çolak'ın, AK Parti'den milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunacağı bildirildi.

Önceki yıllarda da AK Parti'den aday adaylığı gündeme gelen eski milli futbolcu Tanju Çolak'ın, 24 Haziran erken seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için yarın AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na gideceği duyuruldu

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Son Güncelleme: 28.04.2018 21:08
Anahtar Kelimeler:
AK Partiden Aday AdaylığıTanju ÇolakEski Futbolcu
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