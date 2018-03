Takavüt'ten 'Sicil affı' yorumu

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, son dönemde ülke gündemini meşgul eden terör saldırıları ve ekonomik gidişat hakkında değerlendirme yaptı. Takavüt, "10 Aralık'ta İstanbul-Beşiktaş'ta gencecik fidanlarımıza kıyanlar Kayseri'de de hain yüzlerini gösterip bu kez gencecik Mehmetçiklerimizi katletti. İnsanlığa karşı suç işleyen bu saldırıların faillerini, azmettiricilerini ve arkasındaki güçleri lanetliyoruz. Alçak hainler cumhuriyete, demokrasiye, ülkeye, birlik ve beraberliğe yürekten bağlı milletin iradesiyle mutlaka yenilecektir. Teröre karşı dimdik duracağız. Terörle mücadeleye herkesin omuz vermesi gerek. Teröre boyun eğmeyeceğiz. Terörle kararlılıkla mücadele edeceğiz. Biz bu konuda her türlü katkıya hazırız. Terör belasının yenilmesi ve bu beladan kurtulmak için her türlü çabayı göstereceğiz" dedi.

'TERÖRİST NEDEN ÖLDÜRÜLDÜ'

Alçak terörün yüzünü bu kez Ankara'da gösterdiğini belirten Takavüt, "Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov haince katledildi. Burada ince bir nokta var. Bu terörist canlı yakalanmalıydı, hemen öldürülmemeliydi. Terörist öldürüldü, şimdi arkasında kimlerin olduğu üzerinde çalışmalar yapılıyor. Bu böyle olmamalıydı. Terörist canlı yakalanmalı, konuşturulmalıydı. Teröristin arkasındaki esas güçler bulunmalıydı. Önemli olan oradaki terörist değildi. Arkasındaki karanlık güçler kimse, onlar ortaya çıkarılıp sergilenmeliydi ama öldürülerek bu da yok edilmiş oldu. Alanya'da geçen yıl yaşanan işyeri yakma ve yağma olaylarından büyük zarar gördük. Bu olaylardan hepimiz ders çıkarmalıyız. Yeni bir çatışmaya zemin hazırlayıp düşmanların ekmeğine yağ sürmemeliyiz. Alanya halkı olarak bu tür provokasyonlara karşı çok uyanık olmalıyız" diye konuştu.

'ÜLKE EKONOMİSİ KÖTÜYE GİDİYOR'

Bu konuda diğer siyasi partilerin ilçe başkanlarıyla yaptıkları konuşmalarda, halkı teskin etmek ve provokatörlere karşı dikkatli olmak konusunda uyarılar yapacaklarının altını çizen Takavüt, "Bu konuda birbirimizden farkımız yok. Şu anda hiç kimsenin bu tür olayları yeniden yaşatma lüksü olamaz. Biz terör kimden, nereden ve nasıl gelirse gelsin, her türlü terörizme karşıyız. Umarım Büyükelçi Karlov'un öldürülüşü de terör konusunda son olur. Ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Vatandaşla ve esnafla birebir konuşuyoruz. Özellikle küçük esnaf şu an çok perişan durumda. KOSGEB'in faizsiz kredisi ile ilgili bir çalışma yapıldı. Bir sene geri ödemesiz 50 bin TL faizsiz kredi gündeme geldi ancak o kadar çok müracaat oldu ki KOSGEB'in internet sitesi çöktü ve esnaf mağdur edildi" dedi.

ESNAF VE VATANDAŞ KREDİ MAĞDURU

Bundan önceki yıllarda KOSGEB'in yine kredi verdiğini ama böyle aşırı bir istek ve müracaat olmadığını anımsatan Takavüt, "Bu da şunu gösteriyor. Şu anda esnafın ve vatandaşın bu krediye gerçekten çok ihtiyacı var. Şu anda 11 buçuk milyon vatandaş, 2,3 milyon şirket kredi borçları nedeniyle takipte. Bunlar çok ciddi rakamlar. Sicil affı konusu da çok önemliydi. Kişinin önceden kredi kartı borcu varmış ama kapatmış. Çek, senet borcu yok. 5 yıl sicili bozuk olduğu için bankaya gittiği zaman karşısında engel çıkıyor, kredi alamıyor ve kredi kartlarını kullanamıyor" diye konuştu.

'KOOPERATİFLER YARDIMCI OLSUN'

Takavüt, konuşmasına şöyle devam etti: "Şimdi bununla ilgili bir af getiriliyor ama bu affın bir ayağı topal. Esnaf veya vatandaş 6 ay içerisinde borcunu öder veya borcunu yapılandırırsa affa girecek. Alanya bazında kredi kooperatiflerinden ciddi şekilde kredi kullanan esnaf var. Kooperatif yöneticilerine ve kooperatifin bağlı bulunduğu kurumlara sesleniyorum. Bu geçiş döneminde zor şartlarda kredi kooperatiflerinden kredi alan vatandaşın ve esnafın borçlarını 1 yıl erteleyin."

