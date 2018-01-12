Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Facebook kullanıcılarının kafası yine karışacak!
Facebook kullanıcılarının kafası yine karışacak!
Microsoft güncellemeleri AMD işlemcileri çökertiyor!
Microsoft güncellemeleri AMD işlemcileri çökertiyor!
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Ocak 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Ocak 2018 Cuma
Günlük Burç Yorumu - 12...

Takavüt'ten Dim TV'de önemli açıklamalar

Alper Kutay'ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi'ne konuk olan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2019 seçimlerinden Alanya'nın il yapılmasına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı

Takavüt'ten Dim TV'de önemli açıklamalar

Alper Kutay'ın hazırlayıp sunduğu Politika Kulisi'ne konuk olan CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2019 seçimlerinden Alanya'nın il yapılmasına kadar birçok konuda açıklamalar yaptı

12 Ocak 2018 Cuma 20:47
Takavüt'ten Dim TV'de önemli açıklamalar
banner404

POLİTİKA Kulusi'nin bu haftaki konuğu 9 Aralık 2017'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan kongre sonrasında yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilat Başkanı seçilen Ali Takavüt oldu. Takavüt seçim sürecine değinerek, "Delege seçimlerini yaptık ve kongre seçimleri sürecimiz başladı. Bayram havası içerisinde bir kongre sürecimiz oldu" dedi. CHP Genel Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tutumuna da değinen Takavüt, "Bizim adayımız belli, Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an için başka bir adayımız yok. Yani bir değişiklik söz konusu değil. Ancak son dakika da bir gelişme olabilir. Şartları uygun olanlar başvuru yapabiliyor. Adaylık anlamında bir sıkıntı yok" diye yanıt verdi. İşte Takavüt'ün konuşmalarından satırbaşları: 
'PARTİ ÜYELERİ BİRBİRİNE SAYGI DUYMALI'
"Biz partilerin almış oldukları kararlara saygılıyız. Ancak başka partiden olanlar da diğer parti ve partililerin kararlarına saygı duymalı. Tüm dünyada koalisyon ile yönetilen ülkeler toplanır ve pazarlık yaparlar. CHP ise cumhuriyetle kuruldu. Bu ülkenin gerçekten sosyal demokrat bir yöneticiye ihtiyacı var. Şu anda parlamenter rejim diye bir şey kalmadı. Biz bir 15 Temmuz gibi lanet bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY terör örgütünü yok etmek için Olağanüstü Hal (OHAL) kararı uygulandı. Diğer ülkelerde en fazla 3 kez yapılırken bizim ülkemizde 6. kez uzatıldı.
'TURİZMDE ÇÖKÜŞ YAŞIYORUZ'
Turizmde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin şunu iyi bilmesi gerekiyor, turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımızın işleri gerçekten çok zor. Bu Her Şey Dahil (HD) denen sistem artık otelcilerin canına tak etti. Bu bölgenin zaafı ucuz otelcilik. Standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Bu sene otellerimiz dolu geçti ama ekonomik durumumuzda düşüş var. Bütün fiyatlar artmış ama satış fiyatlarımız düşmüş. Bu ekonomik olarak turizmde çöküş yataran bir durum. Turizmde uyulması gereken bazı şartlar var ve bu şartlara uymayan otellere kesinlikle kilit vurulmalı. HD sisteminde müşteriyi dışarı çıkartamıyoruz ve esnafımızın cebine para girmiyor. Alanya'ya gelen misafirler Alanya'ya geldiği zaman 'Biz burayı görmeden gitmemeliyiz' diyebilmeli. Öyle bir turizm noktamız maalesef ki yok, yapılmadı. Böyle bir proje hayata geçirilebilir. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in teleferik projesi Alanya'ya bir renk kattı.
'İL KONUSU SÜREKLİ GÜNDEMDE'
İl mevzusu nane şekeri gibi ortaya atılıyor. Alanya il olmayı bekliyor ama Alanya'nın il olması kararını siyasi irade toplanıp verebilir. Şu anda Alanya siyasi olarak güçlü bir konumda ama öncelikle altyapımızın buna uygun olması gerekir. Gereken altyapı uygun olduğu zaman, siyasi irade toplanıp il olma kararı verebilir ama şuan ki altyapımız buna yeterli değil. Biz iktidar olduğumuz zaman kapanan beldeleri tekrar açacağız. Vatandaşa soracağız, 'Siz buranın belde olmasını istiyor musunuz?' diye. Halk ne derse ona saygı duyacağız ama ben şahsi olarak bazı mahallelerin belde olması taraftarıyım."

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Son Güncelleme: 12.01.2018 20:53
Anahtar Kelimeler:
Ali TakavütCHPPOLİTİKA KULİSİALPER KUTAY
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ve Abdullah Gül hangi partiye girecek, kendisi mi parti kuracak?
Ve Abdullah Gül hangi partiye girecek, kendisi mi parti kuracak?
Ve Abdullah Gül, 20 gün sonra sahalara geri dönüyor! Hangi partiye girecek, kendisi mi parti kuracak?
Ve Abdullah Gül, 20 gün sonra sahalara geri dönüyor! Hangi partiye girecek, kendisi mi parti kuracak?
Alanya Ülkü Ocakları'nda görev değişimi
Alanya Ülkü Ocakları'nda görev değişimi

banner470

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim