Takavüt'ten Dim TV'de önemli açıklamalar

POLİTİKA Kulusi'nin bu haftaki konuğu 9 Aralık 2017'de Alanya Kültür Merkezi'nde yapılan kongre sonrasında yeniden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilat Başkanı seçilen Ali Takavüt oldu. Takavüt seçim sürecine değinerek, "Delege seçimlerini yaptık ve kongre seçimleri sürecimiz başladı. Bayram havası içerisinde bir kongre sürecimiz oldu" dedi. CHP Genel Merkezi'nin Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili tutumuna da değinen Takavüt, "Bizim adayımız belli, Kemal Kılıçdaroğlu. Şu an için başka bir adayımız yok. Yani bir değişiklik söz konusu değil. Ancak son dakika da bir gelişme olabilir. Şartları uygun olanlar başvuru yapabiliyor. Adaylık anlamında bir sıkıntı yok" diye yanıt verdi. İşte Takavüt'ün konuşmalarından satırbaşları:

'PARTİ ÜYELERİ BİRBİRİNE SAYGI DUYMALI'

"Biz partilerin almış oldukları kararlara saygılıyız. Ancak başka partiden olanlar da diğer parti ve partililerin kararlarına saygı duymalı. Tüm dünyada koalisyon ile yönetilen ülkeler toplanır ve pazarlık yaparlar. CHP ise cumhuriyetle kuruldu. Bu ülkenin gerçekten sosyal demokrat bir yöneticiye ihtiyacı var. Şu anda parlamenter rejim diye bir şey kalmadı. Biz bir 15 Temmuz gibi lanet bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması FETÖ/PDY terör örgütünü yok etmek için Olağanüstü Hal (OHAL) kararı uygulandı. Diğer ülkelerde en fazla 3 kez yapılırken bizim ülkemizde 6. kez uzatıldı.

'TURİZMDE ÇÖKÜŞ YAŞIYORUZ'

Turizmde özellikle Akdeniz ve Ege bölgelerinin şunu iyi bilmesi gerekiyor, turizm sektöründe çalışan arkadaşlarımızın işleri gerçekten çok zor. Bu Her Şey Dahil (HD) denen sistem artık otelcilerin canına tak etti. Bu bölgenin zaafı ucuz otelcilik. Standartlarımızı yükseltmemiz lazım. Bu sene otellerimiz dolu geçti ama ekonomik durumumuzda düşüş var. Bütün fiyatlar artmış ama satış fiyatlarımız düşmüş. Bu ekonomik olarak turizmde çöküş yataran bir durum. Turizmde uyulması gereken bazı şartlar var ve bu şartlara uymayan otellere kesinlikle kilit vurulmalı. HD sisteminde müşteriyi dışarı çıkartamıyoruz ve esnafımızın cebine para girmiyor. Alanya'ya gelen misafirler Alanya'ya geldiği zaman 'Biz burayı görmeden gitmemeliyiz' diyebilmeli. Öyle bir turizm noktamız maalesef ki yok, yapılmadı. Böyle bir proje hayata geçirilebilir. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in teleferik projesi Alanya'ya bir renk kattı.

'İL KONUSU SÜREKLİ GÜNDEMDE'

İl mevzusu nane şekeri gibi ortaya atılıyor. Alanya il olmayı bekliyor ama Alanya'nın il olması kararını siyasi irade toplanıp verebilir. Şu anda Alanya siyasi olarak güçlü bir konumda ama öncelikle altyapımızın buna uygun olması gerekir. Gereken altyapı uygun olduğu zaman, siyasi irade toplanıp il olma kararı verebilir ama şuan ki altyapımız buna yeterli değil. Biz iktidar olduğumuz zaman kapanan beldeleri tekrar açacağız. Vatandaşa soracağız, 'Siz buranın belde olmasını istiyor musunuz?' diye. Halk ne derse ona saygı duyacağız ama ben şahsi olarak bazı mahallelerin belde olması taraftarıyım."