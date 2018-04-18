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Takavut’tan erken seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı, parti binasında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ali Takavut, toplantının ardından basın açıklaması yaptı ve erken seçim başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları değerlendirdi

Takavut’tan erken seçim açıklaması

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Teşkilatı, parti binasında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ali Takavut, toplantının ardından basın açıklaması yaptı ve erken seçim başta olmak üzere gündeme ilişkin konuları değerlendirdi

18 Nisan 2018 Çarşamba 15:05
Takavut’tan erken seçim açıklaması
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Teşkilatı, parti binasında haftalık olağan yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Ali Takavut, toplantının ardından basın açıklaması yaptı, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi. Sözlerine turizmle başlayan Takavüt, sezonun, yaratılan beklentinin aksine kötü başladığını vurgulayarak “Turizm sezonunun Mart’ta açıldığı farz edildi, ancak görüyoruz ki sezon öncesi dağıtılan mavi boncuklar artık yok. Esnaflarımız, aldıkları Haziran ödemeli ürünlerin borcunu bile ödeyemeyeceklerinden söz ediyorlar. Biz daha önce döviz bazlı borçlanmamaları ve çok ürün yığmamaları konusunda kendilerini uyarmıştık. Umarız ki böyle kötü şeylerle karşılaşmaz ve iyi bir sezon geçirirler. Buna ihtiyacımız var, çünkü 2016 ve 2017’yi kaybetmiş durumdayız. Bir yıl daha kaybetme lüksümüz yok.” dedi.

KAÇAK MI ÇALIŞIYORLAR?
Turizm sektörünün Türki cumhuriyetten gelen personellerle doldurulmakta olduğunu belirten Takavut, “5-10 senedir otellerde çalışan bazı arkadaşlarımız işten çıkarılıyorlar ve bunun gerekçesini sorduğumda Türki devletlerden gelen ucuz işçileri işaret ediyorlar. Gerekli prosedürler yerine getirildikten sonra mı yoksa kaçak mı çalışıyorlar, bilmiyorum. Burada yaşayan ve sadece yaz sezonunu bekleyen gençlerimizden bize çok ciddi şikayetler geliyor. Bu konunun üzerine gidilmesini istiyorum.” diye konuştu.

‘ERKEN SEÇİME HAZIRIZ’
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 26 Ağustos’ta erken seçim yapılmasına yönelik çağrısını değerlendiren Takavut, “Bahçeli’nin hiç kimsenin beklemediği bir anda erken seçim açıklaması yapması herkese ‘Neler oluyor?’ dedirtti. MHP ve Adalet ve Kalkınma Partisi ittifak halinde. Kendi aralarında konuşmadan, bunlardan birinin böyle bir açıklama yapması söz konusu olamaz. Bahçeli, ‘Türkiye 2019’a kadar dayanamaz.’ dedi. 3 Kasım 2019’a kadar dayanılamayacak olan tablo nedir; ekonomi midir, terörizm midir? Bunu açıklaması gerekir. Benim aklıma ilk gelen, ekonomik tablodur. Hangi tarihte olursa olsun, CHP hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimine hazırdır.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiAli Takavüt
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