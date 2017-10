Takavüt 'Yarışta ben de varım' dedi

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Teşkilat Başkanı Ali Takavut, haftalık olağan parti toplantısının ardından ülke ve Alanya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Takavut, 9 Aralık'ta gerçekleşecek ilçe kongresine ilişkin de bilgiler vererek, delege seçimlerinin bittiğini, yeni dönem için de tekrar aday olduğunu açıkladı. Takavut bu süreçte yönetimin yer alan ve geçtiğimiz hafta çarşamba günü adaylığını açıklayan Avukat Mehmet Can Karagöz ile yarışacak. Takavut'u adaylık açıklamasının ardından ilk tebrik eden isim de yine Karagöz oldu. İşte açıklamaların detayları:

'BAYKAL'IN DURUMUNU YAKINDAN TAKİPTEYİZ'

Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın ciddi bir sağlık problemi var. Umarız iyileşir, dualarımız onunla. Buradan kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum ve acil şifalar diliyorum. Önümüzdeki süreç gelen haberlere göre kendisi için zorlu bir süreç umarız iyileşir ve aramıza tekrar katılır.

'DETAYLARINI AÇIKLASINLAR'

Başbakanımız yaptığı açıklamada esnafa can suyu olması noktasında krediler konusunda müjdeler verdi. 150 bin TL olarak kredi limitini 500 bin TL'ye çıkardı. Bu kredilerin de 10 yıl vadeli olduğunu ifade etti. Yalnız burada bir nokta var, kendisi bir ipucu verdi ama doyurucu bir ipucu olmadı. Faizlerin, piyasa faizlerinin altında olacağını söyledi ama net rakam vermedi. Burada çok sıkıntılı bir şey var, o da şu meclisten sicil affı çıkmasına rağmen bankalar bunu uygulamıyor. Hangi bankaya giderseniz gidin, kredi kartı borcunuz bile varsa bankalar size kredi vermiyor. Bunun özellikle meclisten kabul edilmesi yetmiyor. Uygulanabilirlik noktasında da takibi gerekiyor. Çünkü esnaflarımızın durumu pek iç açıcı değil.

'ÇOK YAĞLI İŞLER YAPILIYOR'

Bir de biliyorsunuz, yollar köprüler yapılıyor. Hiç birisine karşı değiliz, proje uygulaması yerindeyse destekliyoruz ama bir örnek vermek gerekiyor ki, Osman Gazi Köprüsü'nde 14 milyon garanti araç geçişi veriliyor ama fakat 6 milyon araç geçiyor 8 milyon araç geçmiyor. Bu geçmeyen 8 milyon aracın faturasını tüm Türkiye ödüyor. Çok yağlı, hiç bir riski olmayan bir yatırım. Bunu da kamuyuna bildirmek istiyorum.

'ÖNCE CHP'Yİ ARAYIN'

Vatandaşlarımızdan bulundukları bölgelerden çeşitli şikayetler geliyor. Buradan muhtarlarımıza sesleniyorum, mahallelerindeki sorunları telefonla bile olsa CHP İlçe Teşkilatı'na iletseler biz takipçisi oluruz. Buradan duyurmak istiyorum.

'KAVGA GÜRÜLTÜ DÖNEMİ SONA ERDİ'

Günlerdir çok merak edilen bir konuda daha açıklama yapmak istiyorum. Vatandaşlara da ön duyuru olsun, bir kongre sürecine girdik. Delege seçimlerimizi tamamladık, şimdi de delege seçiminden sonraki süreçte 9 Aralık'ta seçim yapacağız. Mehmet Can Karagöz arkadaşımız adaylığını açıkladı, önümüzdeki günlerde ben de ilçe başkanlığına adaylığımı açıklayacağım. Bu yarışta ben de olacağım. Bugün burada beraberiz. Bunlar güzel tablolar. Alanya'da ilçe başkanı arkadaşlarımızdan bir ricam var, siyaset ayrı bir olay. Bizim ikinci kurucu genel başkanımızın yaşadığı rahatsızlığın ardından bizi aradılar geçmiş olsun dediler. Alanya'da siyasetin rengi değişti artık. Kavga dövüş yok. Siyaset yapacağız sadece.