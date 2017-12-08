Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107921
ALTIN
153.987
DOLAR
3.8353
STERLİN
5.1410
EURO
4.5054
9 Aralık 2017 Cumartesi - Günlük Burç Yorumu
9 Aralık Günlük Burç Yorumu
9 Aralık 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
9 Aralık 2017 Antalya -...
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
Swarm'da rekor Türkiye'nin oldu
banner468

Takavüt'ün yönetim ekibi belli oldu

Bugün yapılacak CHP İlçe Kongresi'nde yeniden başkan adayı olan Ali Takavüt'ün yönetimi de belli oldu

Takavüt'ün yönetim ekibi belli oldu

Bugün yapılacak CHP İlçe Kongresi'nde yeniden başkan adayı olan Ali Takavüt'ün yönetimi de belli oldu

08 Aralık 2017 Cuma 22:02
Takavüt'ün yönetim ekibi belli oldu
banner404

Haber: Alper KUTAY

BUGÜN Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi partilere seslenen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, “2019 seçimlerinin bilinciyle yola çıkıyoruz. Amacımız bölüp parçalamak değil, birlik beraberliği sağlamak” diyerek delegelerden destek istedi. CHP İlçe Teşkilatı bugün Alanya Kültür Merkezi’nde 36. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongrede 417 delege oy kullanacak. Kongre öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2 yıl boyunca yaptıkları ziyaretlerle köylüsünden şehirlisine kadar herkese ulaştıklarını vurguladı. “Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlendik sevinçleriyle sevindik” diyen Takavüt, sahalara inip birebir CHP’yi anlattıklarını belirterek, CHP’ye gönül versin vermesin tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi. Takavüt'ün yeni yönetiminde ise bir önceki dönemden Mehmet Okyanus, Perihan Tığlı, Mustafa Kaptanoğlu ve Süleyman Küçüktürk yer alırken, Murat Can, Harun Seki, Nazmi Zavlak ve Mehmet Can Baysal'ın da yönetime yeni dahil olan isimler olduğu öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe KongresiAli Takavüt
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanya Vatan'dan ABD'ye tepki
Alanya Vatan'dan ABD'ye tepki
CHP'li Karagöz'den kongre öncesi açıklama
CHP'li Karagöz'den kongre öncesi açıklama
Işık görevini Kodal'a devretti
Işık görevini Kodal'a devretti

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim