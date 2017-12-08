Takavüt'ün yönetim ekibi belli oldu

Haber: Alper KUTAY

BUGÜN Alanya Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek kongre öncesi partilere seslenen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, “2019 seçimlerinin bilinciyle yola çıkıyoruz. Amacımız bölüp parçalamak değil, birlik beraberliği sağlamak” diyerek delegelerden destek istedi. CHP İlçe Teşkilatı bugün Alanya Kültür Merkezi’nde 36. Olağan Kongresi’ni gerçekleştirecek. Kongrede 417 delege oy kullanacak. Kongre öncesi çalışmalarını aralıksız sürdüren İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2 yıl boyunca yaptıkları ziyaretlerle köylüsünden şehirlisine kadar herkese ulaştıklarını vurguladı. “Vatandaşlarımızın dertleriyle dertlendik sevinçleriyle sevindik” diyen Takavüt, sahalara inip birebir CHP’yi anlattıklarını belirterek, CHP’ye gönül versin vermesin tüm vatandaşların hizmetinde olduklarını söyledi. Takavüt'ün yeni yönetiminde ise bir önceki dönemden Mehmet Okyanus, Perihan Tığlı, Mustafa Kaptanoğlu ve Süleyman Küçüktürk yer alırken, Murat Can, Harun Seki, Nazmi Zavlak ve Mehmet Can Baysal'ın da yönetime yeni dahil olan isimler olduğu öğrenildi.