Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 15°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107717
ALTIN
159.715
DOLAR
3.8827
STERLİN
5.1210
EURO
4.5785
16 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
16 Kasım 2017 Antalya -...
Cinsel gücü arttırmak için bunu yiyin
Cinsel gücü arttırmak için bunu...
Çocuklarda tik problemine dikkat
Çocuklarda tik problemine dikkat
banner468

Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi

CHP İlçe Başkanı Takavüt, "Herkes gibi bir gün Şevki Türktaş da gelip CHP'ye başkan adayı olabilir" dedi

Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi

CHP İlçe Başkanı Takavüt, "Herkes gibi bir gün Şevki Türktaş da gelip CHP'ye başkan adayı olabilir" dedi

15 Kasım 2017 Çarşamba 22:02
Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2010-2014 yılları arasında CHP İlçe Başkanı olan Şevki Türktaş’ın 9 Aralık'taki kongrede aday olmaya karar verdiğini açıklamasını değerlendirdi. Takavüt, “Her zaman söylediğimi yine söyleyeyim. CHP’ye üye olan herkes ilçe başkanlığına aday olma hakkına sahiptir. O nedenle ‘Niçin aday olmuş?’ diye bir görüş belirtmem doğru olmaz. Taban mı onu zorladı, başka bir etken mi var, onu bilemem" dedi.
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
CHPBaşkan AdayıCHP İlçe Başkanı Takavutşevki Türktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Toklu mesaiye yeni büroda başlayacak
Toklu mesaiye yeni büroda başlayacak
Alanya AK Kadınlar'dan hüzünlü veda 
Alanya AK Kadınlar'dan hüzünlü veda 
CHP'li Tezcan'dan 'partiler ittifakı' açıklaması
CHP'li Tezcan'dan 'partiler ittifakı' açıklaması

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim