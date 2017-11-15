Takavüt Türktaş'ın kararını değerlendirdi

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 2010-2014 yılları arasında CHP İlçe Başkanı olan Şevki Türktaş’ın 9 Aralık'taki kongrede aday olmaya karar verdiğini açıklamasını değerlendirdi. Takavüt, “Her zaman söylediğimi yine söyleyeyim. CHP’ye üye olan herkes ilçe başkanlığına aday olma hakkına sahiptir. O nedenle ‘Niçin aday olmuş?’ diye bir görüş belirtmem doğru olmaz. Taban mı onu zorladı, başka bir etken mi var, onu bilemem" dedi.
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