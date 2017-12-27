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Takavüt'ten tartışılan KHK'ya eleştiri

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Türkiye’yi bir iç savaşa sürükleyebilecek potansiyelde olduğu söylenen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi sert bir dille eleştirip “Eğer can ve mal güvenliğimizi şahıslara bırakırsak, komşu komşuyu boğazlar, hatta kurşunlar" dedi

Takavüt'ten tartışılan KHK'ya eleştiri

CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, Türkiye’yi bir iç savaşa sürükleyebilecek potansiyelde olduğu söylenen 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'yi sert bir dille eleştirip “Eğer can ve mal güvenliğimizi şahıslara bırakırsak, komşu komşuyu boğazlar, hatta kurşunlar" dedi

27 Aralık 2017 Çarşamba 23:07
Takavüt'ten tartışılan KHK'ya eleştiri
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Haber: Alper KUTAY

OHAL’İN Meclis’i devre dışı bıraktığını söyleyen CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt, “OHAL 3 ay diye çıkarıldı, 17 aydır devam ediyor ve ne zaman kaldırılacağı belli değil. OHAL ile parlamento devre dışı bırakıldı. KHK’lar bir gecede çıkarılıyor ve kimsenin haberi olmuyor. Sabah uyanıyoruz, önümüzde bir kararname. Yarın hangi KHK’ye uyanacağımızı bilmiyoruz" dedi. 695 ve 696 sayılı kararnamelerin çok ciddi sorunlar getireceğini ifade eden Takavüt, KHK’nin ucunun açık olduğunu ve hükümet yetkililerinin toplumu yanılttığını söyledi. Takavüt, “Hükümet yetkilileri ‘15 Temmuz gecesi ve 16 Temmuz sabahını kapsar’ dedi, ama gerçek bu değil" diye konuştu. Hukukun uygulanmasının, devlet dışı ellere bırakılmasının tehlikelerine dikkati çeken Takavüt, “Vatandaşlarımızın üzerine tankı süren, uçaklardan bomba atanlara ahlaksız, şerefsiz diyebiliriz. Ama bir de, o köprünün üzerinde Anadolu’dan gelmiş garip askerimizi linç etmişler. Bu askerlerimizi linç edenler, bu kararnameye göre yargılanmayacak. Biz hukuk devletiyiz. Can ve mal güvenliğimiz devlete aittir. Eğer şahıslara bu şekilde bir görev verirsek, komşu komşuyu boğazlar, hatta kurşunlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe Başkanı Ali Takavüt
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