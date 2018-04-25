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Takavüt'ten milletvekili adaylığı açıklaması

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olacağını açıklayan CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, “Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi

Takavüt'ten milletvekili adaylığı açıklaması

24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adayı olacağını açıklayan CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, “Alanya’yı en iyi şekilde temsil edeceğim” dedi

25 Nisan 2018 Çarşamba 13:22
Takavüt'ten milletvekili adaylığı açıklaması
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, 24 Haziran seçimleri öncesi milletvekili aday adaylığını açıklayarak, yarın partisinden istifa edeceğini duyurdu. Dim TV’den (dimtv.tv) de canlı olarak yayınlanan açıklamasında, Alanya’yı Ankara’da temsil etmek istediğini ifade eden Takavut, “Alanya’nın en büyük eksikliklerinden birisi şuydu, herkesten aynı şikayeti alıyorduk, ‘Alanya’nın mecliste temsilcisi yok’ diye. Ben de bu eksikliği gözlemlediğim ve bu eksiği gidermek istediğim için bir karar aldım. Antalya’daki tüm ilçe başkanlarımızla ve kazandığımız 6 belediyenin başkanlarıyla istişareler yaptım ve 24 Haziran’da gerçekleşecek seçimlerde aday adayı olmaya karar verdim. Tam anlamıyla da bu göreve hazır olduğumu düşünüyorum. Eğer Alanya’yı temsil anlamında bana bir görev verilirse, Alanya başta olmak üzere tüm Antalya’yı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğim. Bir de şunu söylemeden geçmek istemiyorum, Ankara gündeminin yoğunluğundan fırsat bulduğum her an Alanya’da olacağım. Umuyorum ki bizlerin ve halkımızın gayretleriyle 24 Haziran’da ülkemize yeni bir güneş doğacak” diye konuştu. 
‘İYİ İLİŞKİLER KURMAK İÇİN UĞRAŞTIK’
“4 Aralık 2015’te İlçe kongremizde aldığımız bir görev vardı. Görevimizi iki yıl sürdürdükten sonra bir kongre daha yapıp güven tazeledik. Bu görevi layıkıyla sürdürdüğümüzü düşünüyoruz. Görev bize verildiği zaman bir şey söylüyorduk, ‘Alanya’da siyasetin rengini değiştireceğiz’ diye. Tüm odalarla, siyasi partilerle tartışma içerisine girmeyeceğimizi söyledik. Hepsiyle aramız iyidir. Partimizle bir sorunu olan kişi veya kurum yoktur. Parti ayrımı yapmaksızın Alanya’ya hizmet getirecek herkesle iletişim içerisine girdik. Menfaatler konusunda iş birliği yaptık. Alanya ortak paydamız oldu. Yeri geldiğinde de muhalefetliğimizi de yaptık” diye konuştu.

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CHPAli TakavütAlanyaAnkara
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