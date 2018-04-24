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Takavüt'ten Devlet Bahçeli ismine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Takavüt'ten Devlet Bahçeli ismine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, Alanya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu

24 Nisan 2018 Salı 23:26
Takavüt'ten Devlet Bahçeli ismine tepki
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Haber: Alper KUTAY

ALANYA Belediyesi tarafından 6,5 milyon liraya mal edilen ve dün görkemli bir törenle hizmete sokulan Devlet Bahçeli Yaşam Alanı'nı eleştiren Takavüt, "Projenin uygulamasına karşı bir sorunumuz yok. Ama ismi neden Devlet Bahçeli Yaşam Alanı oldu, onu merak ediyoruz. Üstelik bu isimden belediye meclis üyelerinin haberi yok" dedi. O bölgeye Devlet Bahçeli'nin yerine Alanya'ya hizmet etmiş ve şu anda hayatta olmayan birinin adının verilmesi gerektiğini vurgulayan Takavüt, "Biz bu yüzden açılışa katılmama kararı aldık" diye konuştu. 24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken genel seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddiaları hakkında da konuşan Takavüt, "İstifa edip etmeyeceğim konusunda yarın (bugün) detaylı açıklama yapacağız. Şu anda arkadaşlarımızla istişarelerimiz sürüyor. Alanya'yı Ankara'da temsil etmeyi istiyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhuriyet Halk PartisiCHP
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