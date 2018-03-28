Takavut'ten Alanya esnafınına borçlanma uyarısı

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut haftalık yönetim kurulu toplantısının ardından yaptığı basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

'VARLIK FONUNA HEP KARŞIYDIK'

Türkiye'de Ağustos 2016'da kurulan varlık fonuyla ilgili açıklamalarda bulunan Takavut, "Türkiye Varlık Fonu'nun içerisinde 14 tane şirketin hissesi var. 46 taşınmazın tüm mal varlıkları da bu fona devredildi. Bu fonun ciddi bir aktif büyüklüğü var. 160 milyar dolara ulaşan değerde bir fon bu. 160 milyar dolarlık bütçeyi çevirmek ve nereye yatırım yapılacağını planlamak ciddi bir iştir. Biz zaten bu fonun kuruluşuna en başından beri karşıydık. balık fonu bütçenin verdiği fazlalık lafı daha sonrasında ülke yararına kullanmak için vardır. Ancak bizdeki bütçe her yıl açık veriyor. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, varlık fonundan yeterli verimi göremedikleri için yeni bir ekip oluşturacaklarını söylüyor. Yani şu an mevcut 5 kişinin yeterli olmadığını ve yeni birilerini getireceklerini söylüyorlar. Biz bu fonun lav edilmesini yani kapatılmasını istiyoruz" dedi.

'BENZİN ZAMMI DAYANILMAZ BİR HAL ALDI'

Bir hafta arayla benzine iki kez zam yapılmasını da değerlendiren Takavut, "Ayın 20'sinde benzine 15 kuruşluk bir zam geldi. Bundan 6 gün sonra 12 kuruşluk bir zam daha yapıldı. Vatandaşlar da zamların ardından otobüsçülere, taksicilere laf söylüyor. İnsanların çalışanlara değil yetkililere seslerini çıkarmaları gerekiyor. Sustukça bunları yaşamaya devam ederiz. Artık yüksek sesle değil, haykırarak dile getirilmesi gerekiyor. Benzin zammı insanların tüm hücrelerine kadar etki ediyor ve dayanılmaz bir hal aldı" diye konuştu.

'ESNAF DÖVİZLE BORÇLANMASIN'

"Turizm sezonu yavaş yavaş açılmaya başladı. Esnaflarımızin borçlanma konusunda dikkatli olması lazım" diyen Takavut şöyle konuştu: "Esnaflarımızı birçok yetkiliden uyarı geliyor. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek, dövizle borçlanma yapılmamasını söyledi. Biz de bu konuda aynı görüşteyiz. Sezon daha yeni başlıyor. Esnaf önceden yüklü miktarda mal almasın. Sonrasında sıkıntıya düşmemek için de borçlanmalarını döviz üzerinden yapmasınlar."