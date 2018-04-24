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Takavut'ten 'adaylık' açıklaması

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili aday adayı olacağının sinyallerini verdi. Takavut, "Gerekli açıklamayı yarın yapacağım" dedi

Takavut'ten 'adaylık' açıklaması

CHP Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, 24 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili aday adayı olacağının sinyallerini verdi. Takavut, "Gerekli açıklamayı yarın yapacağım" dedi

24 Nisan 2018 Salı 15:21
Takavut'ten 'adaylık' açıklaması
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CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, Alanya gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. İlk olarak Alanya Belediyesi tarafından 6 buçuk milyon liraya mal edilen ve dün büyük bir törenle hizmete sokulan Tavşandamı Projesi'ni eleştiren Takavut, "Projenin uygulamasına karşı bir sorunumuz yok. Ama ismi neden Devlet Bahçeli Yaşam Alanı oldu, onu merak ediyoruz. Bu tür park, bahçe, cadde ve sokaklara isim vermek gibi sorumluluklar Alanya Belediye Meclisi'nin salt çoğunluğuyla alınması gereken bir karar. Ama bu konu Alanya Belediye Meclisi'nin gündemine getirilmeden alınmış bir karar var. Usül hatası yapılmıştır" ifadelerini kullandı.
'AÇILIŞA BU NEDENLE KATILMADIK'
"Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e halkın nefes alacağı bir alan oluşurduğu için teşekkür ediyoruz" diyen Takavut,  "Ancak bir böyle güzel işlerin karşısında değiliz. Oraya bir siyasinin isminin verilmesi yerine Alanya'ya hizmet etmiş ve şu anda hayatta olmayan birisinin ismi verilmeli. Veya Tavşandamı Yaşam Alanı da olabilirdi. Biz bu yüzden açılışa katılmama kararı aldık" diye konuştu.
'ANKARA'DA TEMSİL ETMEK İSTERİM'
24 Haziran'da gerçekleştirilecek erken seçimlerde CHP'den milletvekili adayı olacağı iddiaları hakkında da konuşan Takavut, "Partide başkan olarak son açıklamanız mı?" sorusuna şu cevabı verdi: "İstifa edip etmeyeceğim konusunda yarın detaylı açıklama yapacağız. Şu anda arkadaşlarımızla istişarelerimiz sürüyor. Benim durumum ve partimizi yönetecek kişi de örgüt tarafından seçilecektir. Alanya'dan sadece Ali Takavut değil bir başka arkadaşım veya kim giderse gitsin Alanya'yı temsil eden birinin olmasını özellikle istiyoruz. Ben de şansım adına Alanya'yı Ankara'da temsil etmeyi istiyorum" dedi.

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Son Güncelleme: 24.04.2018 13:27
Anahtar Kelimeler:
AÇIKLAMAAdayAlanyaTakavütSeçimCHP
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