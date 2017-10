Takavut'tan eleştiri okları

CHP Haftalık Olağan Yönetim Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Parti binasında açıklamlarda bulunan CHP İlçe Başkanı Ali Takavut, hükümetin son dönemdeki zam kararlarını eleştirdi. Takavut, "Bugün Türkiye'nin gündeminde zam oranları var. Kaç gündür ülkenin gündemini işgal ediyor. Biz de buna duyarsız kalmıyoruz, kalamayız da. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yüzde 40-45 gibi rakamlar dolaştı. Daha sonra cumhurbaşkanı konuya el attı. Bu oranların tekrar Bakanlar Kurulu'nda tekrar gözden geçirilmesi talimatını verdi. Şimdi be olacak, nereye gidecek bilmiyoruz ama her yetkili farklı dilden konuşuyor. Biz de vatandaş şaşırdı. Bugün sabahleyin dinliyorum. Bir hükümet yetkilisi, savunma sanayine tamamen bunları aktaracağız diyor. Buradan tüm vatandaşşlara şunu söylemek istiyorum. Emperyalisti kapistalist ülkelerin zaten hedefleri bu. Ülkeleri birbirleriyle savaştırıp oralara silah satmak ve oradan da ciddi miktarda gelir elde etmek. Şimdi bize ne oldu da çevremizdeki bütün ülkelerle düşman olduk ve şavaş pozisyonuna geçtik. Bu seneden örnek veriyorum, bakın üniversiteler açıldı. Çok sayıda genç üniversitelere gitti. Başka şehirlerden de Alanya'ya üniversiteyi kazanıp gelen öğrenciler var. Bunların en büyük sıkıntıları yurt. Bugün geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi en iyi şekilde eğitip, en iyi şekilde zemin hazırlayacağımız yerde, onlara bir yurt bile hazırlayamayıp her şeyi savunma sanayi deyip silaha, topa, helikoptere, savaş uçaklarına, mermilere ayırmanın bence çok fazla bir anlamı yok. Elbette ülkeleri savunmaları güçlü olmaları önemli ama bizim gibi ülkelerde daha yapacak çok işimiz var. Şimdi siz bu zamları yani vatandaştan alacak olduğunuz bu paraların tamamını götürüp savunma sanayine yatıracak olursanız bu iş ülkeyi iy bir yere götürmez diye düşünüyorum. Bizce ne olmalı. Ülkede fabrika bacaları tütmüyor. Madem vatandaşrtan para aldınız. Üretime yönelik fabrikalar, üretim tesisleri yapın. Bu üretim tesislerinde yen istihdam sağlayın. Sağladığınız üretim ve elde ettiğiniz paralarla da savunma sanayini güçlendirebilirsiniz. Aldınız vergiyi vatandaşa yüklediniz, savunma sanayiini güçlendiriyorum dediniz. Gelecek sene karşınıza modern bir silah çıktı. O zaman yeni bir zam mı koyacaksınız? Modernizasyon yapmak içinvatandaşa yeni bir yük mü getirecksiniz? Toplanan paraların büyük kısmınıo savunma sanayiine aktarmak yanlış diye düşünüyoruz" dedi.

'OTELLERDE BOŞ BİR YOĞUNLUK YAŞANDI'

Turizme de değinen Takavut, "Turizm sezonu sona ermek üzere. Ancak sona ererken bile acentalar yavaş yavaş yaprak dökümü gibi dökülüyor. İflaslar başladı. Bunlardan bir tanesi JT Touristik acentası. Bunun batışı, müşterilerine sigortayı sağlayamadığından dolayı, yani sigorta şirketi bu acentayı görmediğinden dolayı sigortayı yenilemedi ve yapmadı. O nedenle sigortasız Avrupa ülkelerinden ülkemize ziyaretçi gelmiyor. Bu nedenle zora düştüler fakat sevindirici bir tarafı var. 31 Ekim'e kadar tüm seyahatlerini bu misafirler yapabilecek. Bundan sonraki seyahatler yok. Acentaya bir tane

sigorta şirketi sigorta yapmıyor. Çünkü güvenilirliğini yitirmiş acenta. Bunlar Türkiye, bizler için çok eksi yazan şeyler. Emeklemekte olan, bir türlü toparlayamadığımız turizm sektöründe İtalya, Yunanistan, İspanya aldı balını gidiyor. Ciddi bir yoğunluk yaşadılar. İyi paralara sattılar. Biz de bu sene otellerimizde bir yoğunluk yaşadık ama şunu gördük ki bu yoğunluk getirisi olmayan, boş bir yoğunluk. Otelcilerin kendisi zor duruma düşmeye başladı. Zaten esnafın durumun zordu. Otelde kalan müşterilerin hiçbiri otelden dışarı çıkmıyor. Ekonomik durumları kötü. Ne dışarı çıkıp restoranda yemek yiyorlar ne de alışveriş yapıyorlar. Bu nedenle ülkede esnafın durumu zora düştü. Çünkü sezon sonu geldi. TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bir açıklama yaptı. TESK'in çalışması sonucunda 8 ayda 303 bin adet çek karşılıksız çıkmış ve bunun TL olarak bedeli 8 milyar TL. Çok ciddi rakam. Bu 8 ayda olan rakam. Bunun 12 ayda ne kadar olacağını bilmiyoruz. Umarız devlet bu tür zorda olan esnafa ya krediyle ya da almış olduğu kredileri öteleyerek, faiz oranlarını düşürerek bir cansuyu verirse belki bu esnaf ayakta kalabilir. Çünkü 2017'den çok şeyler bekleyen esnaf ve bizler 2017'yi de kaybettik. 2017 istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Karşılıksız çeklerle ilgili baktığımız zaman Antalya beşinci sırada yer alıyor. 81 il içerisinde beşinci sırada yer alıyor olmak iyi bir şey değil" diye konuştu.

'UYARIMIZI DİKKATE ALMADILAR SIKINTI YAŞANDI'

Birkaç gün önce Telekom Kavşağı'ndaki battıçıktının sağanak yağmur sonrasında sular altında kalmasına da değinen Takavut, " Bir yağmur yağdı, orayı su bastı. Bu durum sosyal medyaya düştü. Çeşitli eleştiriler oldu. Biz de bu battıçıktı plan proje aşamasındayken ciddi çıkışlarımız oldu. Bazı yanlışları gördüj. Bunların önleminin alınmasını istedik. O zaman bize, 'Siz yapılan yatırımlara karşı çıkıyorsunuz. CHP olark hep böyle yapıyorsunuz' dediler. Biz yapılan yatırımlaera karşı değiliz. Aslında yatırımların desteklenmesini sağlayan bir partiyiz ancak gördüğümüz yanlışları kamuoyuyla paylaşmak bizim gmörevimiz . Biz bu görevimiz yaptık. O gün uyarılarımız çok fazla dikkate alınmadı ama bugün görüyoruz ki bizim o uyarılarımız dikkate alınmış olsaydı, o düzenleme bu şekilde değil de o projelerden farklı uygulamalar olmuş olsaydı bu sıkıntılar olmayacaktı. Umarım önümüzde yapılacak olan battıçıktılarda ve st geçitlerde yanlışlıklar olmaz ve daha dikkatli davranılır. Muhalafete sorulur. Yani bizlerin de görüşleri alınır. Doğrusu neyse ortaya o çıkarılsın. CHP ülke yararına olan, usülsüzlüklerin olmadığı ülkede yapılacak olan tüm yatırımların yanında olması gerektiğini herkesin bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.