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Takavut: ‘Sorumluluktan kaçamazdım’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, 9 Aralık’ta gerçekleşecek kongre süreci ve başkanlık adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu

Takavut: ‘Sorumluluktan kaçamazdım’

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavut, 9 Aralık’ta gerçekleşecek kongre süreci ve başkanlık adaylığıyla ilgili açıklamalarda bulundu

26 Ekim 2017 Perşembe 16:34
Takavut: ‘Sorumluluktan kaçamazdım’
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BAŞKANLIK seçimi ve yerel seçimlerin yapılacağı 2019 yılı… Takavut, tıpkı “Tam zamanı” sloganıyla ilçe başkanlık yarışına giren Mehmet Can Karagöz gibi, bu yılın büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Adaylığının büyük ölçüde bu sorumluluk hissinden kaynaklandığını belirten Takavut, yarınki (27 Ekim) adaylık ilanı ve gençlerin partide yer edinmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Takavut’un açıklamalarından satır başları:

‘DELEGELERİMİZİN KARŞISINA 9 ARALIK’TA ÇIKACAĞIZ’
2019’daki seçimlerin hayati önemde olduğunu vurgulayan Takavut, “Kongre tarihimiz 9 Aralık olarak belirlendi. Önce bir delege seçim süreci yaşadık. Şimdi hem Mehmet (Karagöz) arkadaşımız bir yönetim kurulu oluşturacak hem de biz oluşturacağız ve delegelerimizin karşısına 9 Aralık’ta çıkacağız. Ülkenin içinde bulunduğu durum belli. 2019 yılı çok önemli. O sorumluluk duygusu içerisinde tekrar genel başkanlığa aday oluyorum. Bu sorumluluktan kaçamazdım. Bu sorumluluk duygusu içerisinde yarın saat 14.00’te, parti binamızda ilçe başkanlık adaylığımı açıklayacağım. Tüm vatandaşlarımızı bu açıklamaya davet ediyorum.” dedi.

‘BIRAKMAM, GÖREVDEN KAÇMAK GİBİ OLACAKTI’
Partililer olarak, yeniden aday olmasıyla ilgili “Burada sadece delege bazında düşünmememiz lazım. Biz CHP olarak üzerimize düşen görevi biliyoruz ve bundan sonraki süreçte, üzerimize daha çok görevin düşeceğinin bilincindeyiz. Ülkenin genel durumunu herkes görüyor. Bizler de siyasiler olarak çok yakından takip ediyoruz. Bütün bunları birleştirdiğimiz zaman, (ilçe başkanlığını bırakmam) görevden kaçmak gibi olacaktı. Ben de bunu yapamayacağım için aday oldum.” açıklamasında bulundu.

‘HANGİ GENCİMİZ GELDİ DE GERİ ÇEVİRDİK’
Gençlerin önünü açmadığı iddiasında bulunanlara Takavut’un yanıtı şöyle oldu: “Benim yönetim kurulumun yaş ortalaması 42-43’tü. Yönetim kurulu içerisinde 30 yaş altı gençlerimiz vardı, 30-40 ya arasında olanlar vardı, 40-50 de, 50-60 da. Bu bir karmadır ve bunu gençlerimizle birlikte yapacağız. Benim görevim burada sadece orkestra şefliği gibi; hem gençlerimizin önünü açmak hem de onlara ağabeylik yapmak, yıllarca siyaset içerisinde bulunan bir kişi olarak gençlere tecrübelerimi aktarmak. O anlamda, gençlerin önünü kesilmiyor. Partimiz gençlere açık. Hangi gencimiz geldi ‘Başkanım, ben yönetime girmek istiyorum, çalışmak istiyorum.’ dedi de biz geri çevirdik? Öyle bir şey yok, kapımız açık gençlerimize.”

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Son Güncelleme: 26.10.2017 17:04
Anahtar Kelimeler:
Ali TakavütCHPCumhuriyet Halk Partisi
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