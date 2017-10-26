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Takavüt sahaya iniyor

Mehmet Can Karagöz'ün ardından mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt de yeniden başkan adaylığını açıklıyor

Takavüt sahaya iniyor

Mehmet Can Karagöz'ün ardından mevcut İlçe Başkanı Ali Takavüt de yeniden başkan adaylığını açıklıyor

26 Ekim 2017 Perşembe 14:33
Takavüt sahaya iniyor
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Başkanı Ali Takavüt, 9 Aralık’ta gerçekleştirilecek İlçe Kongresi öncesi yarın saat 14.00'de CHP İlçe Teşkilatı bürosunun bulunduğu binanın önünde başkan adaylığını açıklayacak. CHP İlçe Sekreteri olan Avukat Mehmet Can Karagöz'ün açıklamasından sonra yeniden sahaya ineceğini söyleyen Takavüt'ün partililere sosyal medya üzerinden davetiye gönderdiği, ayrıca CHP'nin birçok ağır topunu da telefonla arayarak adaylık açıklamasına davet ettiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Can KaragözAli Takavüt
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