Takavüt resmen aday adayı

Haber: Alper KUTAY

CHP Genel Merkezi'ne giden ve burada partinin üst düzey yöneticileri ile görüşen Takavüt, resmen aday adaylığı başvurusunda bulundu. 9 Aralık 2017 tarihinde yapılan CHP ilçe kongresinde ikinci kez ilçe başkanı seçilen Takavüt geçtiğimiz hafta görevinden istifa etmiş ve aday adayı olacağını ilan etmişti. Takavüt'ün yerine bugün yapılacak olan CHP İlçe Teşkilatı Yönetim Kurulu toplantısında yeni başkanın seçilmesi bekleniyor. Başkan olarak yönetim kurulu üyesi Sefa Çorbacı'nın ismi ön plana çıkıyor.