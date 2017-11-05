Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 9 Aralık'taki kongre öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. Kongrede yeniden aday olduğunu geniş katılımlı bir programla geçen hafta açıklayan Takavüt, Mahmutlar Mahallesi'nde delegelerle buluştu. Yeniden seçildiği takdirde neler yapacağını anlatan Takavüt, "Mahmutlar Mahallesi'ndeki delegelerimizle buluştuk. Yerel ve genel politika üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Gösterdikleri yakın ilgiden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. Takavüt ayrıca Alanya Sanayi Sitesi esnaflarından Yüksel Oto Elektrik sahibi Mehmet Yüksel'i de ziyaret etti. Esnafın durumu ile ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Takavüt, "Göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür ederiz" mesajı verdi.