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Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu

CHP İlçe Başkanı Takavüt, hafta sonu Mahmutlar'da delegelerle buluştu, ardından esnaf ziyareti yaptı

Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu

CHP İlçe Başkanı Takavüt, hafta sonu Mahmutlar'da delegelerle buluştu, ardından esnaf ziyareti yaptı

05 Kasım 2017 Pazar 22:23
Takavüt Mahmutlar'da delegelerle buluştu
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Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 9 Aralık'taki kongre öncesi saha çalışmalarına devam ediyor. Kongrede yeniden aday olduğunu geniş katılımlı bir programla geçen hafta açıklayan Takavüt, Mahmutlar Mahallesi'nde delegelerle buluştu. Yeniden seçildiği takdirde neler yapacağını anlatan Takavüt, "Mahmutlar Mahallesi'ndeki delegelerimizle buluştuk. Yerel ve genel politika üzerinde görüş alış verişinde bulunduk. Gösterdikleri yakın ilgiden dolayı her birine ayrı ayrı teşekkür ederim" dedi. Takavüt ayrıca Alanya Sanayi Sitesi esnaflarından Yüksel Oto Elektrik sahibi Mehmet Yüksel'i de ziyaret etti. Esnafın durumu ile ilgili fikir alış verişinde bulunduklarını belirten Takavüt, "Göstermiş olduğu yakın ilgiden dolayı kendisine teşekkür ederiz" mesajı verdi.

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Anahtar Kelimeler:
CHP İlçe Başkanı TakavutMahmutlar
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