Takavüt delegeleri ziyaret etti

Haber: Alper KUTAY
CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 9 Aralık'ta yapılacak kongre öncesi delegelerle buluşmaya devam ediyor. Bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini vurgulayan Takavüt, CHP'li delegeleri adeta yakın takibe aldı. Seçim çalışmaları kapsamında Konaklı ve Payallar bölgesi delegeleri ile bir araya gelerek ülke ve Alanya gündeminin yanı sıra 9 Aralık'taki ilçe kongresinin önemini anlatan Takavüt, delegelerden destek istedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Küçüktürk ve ünlü pop müzik sanatçısı Deniz Seki'nin amcası Harun Seki'nin de seçildiği takdirde yeni dönemde Takavüt'ün listesinde olacağı öğrenildi.
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