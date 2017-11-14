Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 16°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
110148
ALTIN
160.279
DOLAR
3.8965
STERLİN
5.1202
EURO
4.5837
15 Kasım 2017 Antalya - Alanya Hava Durumu
15 Kasım 2017 Antalya -...
Günde 2 defa için, öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Öksürük ve bronşitten anında kurtulun!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
Yüksek tansiyon sınırı indirildi!
banner468

Takavüt delegeleri ziyaret etti

Takavüt'ün 9 Aralık'ta seçilmesi halinde yönetiminde sanatçı Deniz Seki'nin amcası Harun Seki de yer alacak

Takavüt delegeleri ziyaret etti

Takavüt'ün 9 Aralık'ta seçilmesi halinde yönetiminde sanatçı Deniz Seki'nin amcası Harun Seki de yer alacak

14 Kasım 2017 Salı 22:43
Takavüt delegeleri ziyaret etti
banner404

Haber: Alper KUTAY

CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Ali Takavüt, 9 Aralık'ta yapılacak kongre öncesi delegelerle buluşmaya devam ediyor. Bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini vurgulayan Takavüt, CHP'li delegeleri adeta yakın takibe aldı. Seçim çalışmaları kapsamında Konaklı ve Payallar bölgesi delegeleri ile bir araya gelerek ülke ve Alanya gündeminin yanı sıra 9 Aralık'taki ilçe kongresinin önemini anlatan Takavüt, delegelerden destek istedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Süleyman Küçüktürk ve ünlü pop müzik sanatçısı Deniz Seki'nin amcası Harun Seki'nin de seçildiği takdirde yeni dönemde Takavüt'ün listesinde olacağı öğrenildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
TakavütDeniz Seki7Harun Seki
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi
Bakan Çavuşoğlu Suriye konusuna değindi
Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay
Alanya Belediyesi'nden bütçeye onay
Toklu liste hazırlığına hemen başladı
Toklu liste hazırlığına hemen başladı

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim