‘Suudi Arabistan bize yardım etmeli’

Haber: Alper KUTAY

BAKAN Çavuşoğlu, bu süreçte bazı Avrupa Birliği ülkelerinin çıkarlar uğruna durumu kapatma eğilimine gittiklerini vurguladı. Henüz cevabı verilmemiş sorular olduğunu aktaran Bakan Çavuşoğlu, "Önceden planlanmış bu cinayetin her boyutunun, gerçek sorumlularının ve kimin talimat verdiğinin ortaya çıkması gerekiyor. Biz kendi soruşturmamızı büyük bir titizlikle ve şeffaf bir biçimde yaptık. Elde ettiğimiz bilgileri ve delilleri isteyen herkesin görmesini sağladık. Çünkü bu bir cinayettir ve adaletin yerini bulması gerekiyor. Bu süreci uluslararası toplumun işbirliği ile yürütmemiz gerekiyor" diye konuştu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in Türkiye'nin bazı delilleri kendileriyle paylaşmadığı iddiasının sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, cinayetin Türkiye'de işlenmiş olmasından dolayı soruşturmada Türk kanunlarının geçerli olması gerektiğinin altını çizdi. Dolayısıyla Suudi Arabistan'da tutuklanan kişilerin Türkiye'de de yargılanması gerektiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, bu konuda Suudi Arabistan'dan işbirliği beklediklerini belirtti.