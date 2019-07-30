‘Suriyelilerle ilgili referandum yapılsın’

SURİYELİLERLE ilgili Ak Parti iktidarına çağrıda bulunan Aydın, Türk milletinin üstünden bu kamburun kaldırılması gerektiğini söyledi. Suriyelilere maaş, gıda ve kira yardımı, bedelsiz sağlık hizmeti verilirken Türk milletinin gittikçe ağırlaşan hayat şartları altında inim inim inlediğini dile getiren Aydın, “Sağlık hizmetleri Suriyelilere bedava. Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemiyorlar. 1.200 TL öğrenci bursu, 250 TL kira yardımı alıyorlar. Bayramlarda ülkesine giden Suriyelilere 2 bin TL ikramiye veriliyor” dedi.

‘KADINLARIMIZ RAHAT YÜRÜYEMİYOR’

Bunların işin mali tablosu olduğunu, bir de manevi sıkıntılar yaşandığını söyleyen Ahmet Aydın, “Sahilde analarımız bacılarımız denize giremiyor, kız evlatlarımız kaldırımlarda çekinerek yürüyor. Adli olaylara karışanların başını Suriyeliler çekiyor. Türk milletinin çok büyük bir bölümü, sağduyusuyla, bütün medya kaynaklarından yanıltıcı bilgi aktarılmasına rağmen Suriyeli sığınmacıların oluşturduğu tehdidin büyüklüğünü hissetmişlerdir. Bilgi Üniversitesi tarafından yapılan ‘Kutuplaşan Türkiye’ adlı araştırmada seçmenlerin yüzde 84-85'inin Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediğini görüyoruz. Bu oran, İyi Parti seçmeninde yüzde 97, MHP seçmeninde yüzde 95, CHP seçmeninde yüzde 94 ve Ak Parti seçmeninde yüzde 84 civarındadır” diye konuştu.

‘SURİYELİLER MEMLEKETİNE GÖNDERİLSİN’

Aydın, “Türk milletinin üzerinde uzlaştığı tek şey, Suriyelilerin Türkiye'den gitmesidir. Başka hiçbir konu üzerinde bu kadar büyük bir uzlaşma yoktur. Suriyeli sığınmacılar vatanlarına dönsün. Bu aslında Türk milletinin talebidir. Ben de iktidara bu konuda referandum yapmasını, milli iradenin sesini dinlemesini öneriyorum. Tarihin bu döneminde Suriyeli sığınmacılar konusunun ülkemiz için oluşturduğu büyük tehdidi görmeyen, buna aktif tepki göstermeyenler asla ‘Ben Türk milliyetçisiyim’ dememelidir” dedi.