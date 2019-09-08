Alper Kutay

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’ın “Güvenli Bölge'de Suriyelilere 250-300 m2 evler yapsak, çevresinde de 100-150 m2 bahçesi olsa. Orada ekip biçseler, hiç olmazsa bu insanlar hazır balık değil, balık tutmayı öğrenirler” sözlerini eleştiren Vural, “Burada sorun ayrıntılarda değil, bizzat projenin ta kendisi. Bakın, hayal edilen evler bile 250-300 metrekare, ekip biçilmeye ayrılan alan ise evden küçük 100-150 metrekare. Sonra da ülkede tarım neden bu halde? Suriyelilere 250-300 metrekare biçtiğine göre kendi vatandaşlarını 500-600 metrekare evlerde oturuyor sanıyor herhalde. Evler barok tarzı olabilir. Saunada ter atarlar, havuzda serinlerler. Balık yerine de havyar yesinler! Botanik bahçeleri, yapay göletler, golf sahası, nargile alanı. Yanında da TOKİ müteahhitlerinin alacağı inşaat ihalelerinin paraları. Bütün emeklilerin 40 yıl çalıştıktan sonraki bahçeli ev hayalini Suriyeliler bedavaya getiriyorlar. Ne yapsak? Acaba Suriye'den vatandaşlık alıp Türkiye'de mülteci mi olsak?” dedi.