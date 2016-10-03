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'Suriye'de akan kan...'

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması, insani yardımların ulaşması için samimi ve gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur gelir" dedi

'Suriye'de akan kan...'

Bakan Çavuşoğlu, "Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması, insani yardımların ulaşması için samimi ve gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur gelir" dedi

03 Ekim 2016 Pazartesi 13:34
'Suriye'de akan kan...'
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Haber: Alper KUTAY
ANTALYA EXPO 2016 alanındaki Katar Milli Günü'ne katılan Alanyalı Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye’de savaşın ve gözyaşının durması, insanı yardımların ulaşması için samimi ve ortak gayret gösteriyoruz. İnşallah bu çabalar sonuç verir ve bölgedeki kardeş ülkelere barış ve huzur çabuk gelir" dedi. Bakan Çavuşoğlu, Katar Milli Günü nedeniyle EXPO 2016 Antalya sergi alanında Katar Devleti’ne ait Çöl Gülü temalı stantta Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi ile bir araya geldi.

'KATAR KARDEŞ ÜLKE'
Rumaihi ile kısa süreli bir görüşme gerçekleştiren Bakan Çavuşoğlu, Rumaihi’ye çini vazo hediye ederken, Bakan Çavuşoğlu’na da altın kaplamalı masa saati hediye edildi. Rumaihi, EXPO ziyareti ile ilgili olarak anı defterini imzaladı. Milli gün kutlaması için Çöl Gülü temalı standa geçen heyete Katar’a özgü “Karak” isimli kahve ve hurma ikram edildi. Milli gün nedeniyle karşılıklı görüş bildiren iki ülke bakanlarının Türkiye ve Katar’ın “kardeş” olduğunu vurgulaması dikkat çekti. Katar Devleti Belediyecilik ve Çevre Bakanı Mohammed Bin Abdullah Al Rumaihi, Türkiye’de Antalya’nın bu etkinlik için seçilmesinden dolayı tebriklerini sundu.

'SURİYE MESELESİ ÖNEMLİ'
Böyle bir yerde milli gün vesilesiyle ev sahipliği yapmanın kendileri için bir onur olduğunu da belirten Rumaihi, “Kardeş Türkiye Cumhuriyeti’nin bir şehrinde böyle bir etkinliğe ev sahipliği yapmak bizim için onurdur. Bu fuara çeşitli uzmanlar katılıyor. Bizler de işbirliği ve uzmanlıklarımızı geliştireceğiz. Özellikle bayındırlık ve kültürler alanda işbirliğimizi gelişecektir" dedi. Rumaihi, yıl sonuna kadar stantta etkinliklerin devam edebilmesi için çalışmalar yapacaklarını söyledi. Bakan Çavuşoğlu ve Rumaihi daha sonra Katar milli dansını izledi ve Çöl Gülü isimli standı gezdi.
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Anahtar Kelimeler:
Suriyede Akan Kan...Bakan çavuşoğluSuriye
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